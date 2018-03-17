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Papağan hırsızı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 21:09 | Son Güncelleme

İzmit'te bir Pet Shop'tan 2 papağan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - İzmit'te çeşitli elektronik eşya ile bir Pet Shop'tan 2 papağan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesinde son günlerde meydana gelen çeşitli hırsızlık olayları ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başattı.

Hırsızlık olayının yaşandığı yerdeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

İzmit Cedit Mahallesi'nde olduğu tespit edilen şüpheli S.Ş. (40), ekiplerce göz altına alındı.

Şüphelinin, 1-16 Mart tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, 3 muhtarlık ofisiyle 3 okuldan bilgisayar ve televizyon, bir Pet Shop'tan değeri yaklaşık değeri 10 bin lira olan 2 papağan çaldığı tespit edildi.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen S.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık iddiası izmit Kocaeli

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