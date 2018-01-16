Papa'nın Şili ziyaretinin ilk gününde 3 kilise ateşe verildi

SANTIAGO (AA) - Şili'de temaslarda bulunan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un ziyaretinin ilk gününde üç kilisenin ateşe verildiği bildirildi.

Yetkililer, Papa Franciscus'un Şili ziyaretinin bugün başlamasıyla, Araucania bölgesinde iki, Puento Alto'da bir kilisenin ateşe verildiğini kaydetti.

Ülkede geçen hafta cuma gününden bu yana 9 kilisenin saldırıya uğradığı bildirildi. Nedeni ve failleri henüz tespit edilemeyen saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şili'de etnik bir topluluk olan Mapuçe halkından bazı radikal gruplar, son yıllarda ormanlık alanları, çiftlikleri ve kiliseleri yakarak, atalarına ait oldudunu iddia ettikleri toprakların iadesini talep ediyor.

Adları kendi dillerinde "toprağın halkı" anlamına gelen Mapuçeler, 300 yıl boyunca İspanyol işgaline karşı mücadele ettikten sonra 19. yüzyılda aldıkları askeri yenilgilerle Şili'nin başkent Santioago'nun 800 kilometre güneyindeki Araucania bölgesine yerleşti. Yerlilerin boşalttığı bölgeler ise zamanla Avrupalı yerleşimciler tarafından sömürgeleştirildi.

(AA)