İZMİR (AA) - ÖMER SÜT - Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıla kadar hapis cezası istenilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege Bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, hakkında "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" iddiasıyla 15, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasıyla 20 yıla kadar olmak üzere 35 yıla kadar hapis cezası talep edilen Brunson'un, FETÖ'nün sözde yöneticileriyle ilişkisini kanıtlayan detaylar ortaya çıktı.

İddianameye yansıyan ifadesinde, "Gözaltına alınana kadar FETÖ/PDY diye bir şey duymadım. Bu kavramı gazete ve haberlerden okudum. Türkiye'de FETÖ/PDY üyesi herhangi bir kişiyle diyaloğa geçmedim. Bekir Baz diye birini hatırlamıyorum." diyen Brunson'un bu beyanını, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin titiz çalışması çürüttü.