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Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 19:39 | Son Güncelleme

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, 5 gün sonra kilisedeki pazar ayini için evinden çıktı. Yürüyerek evine dönen Brunson’ın, market alışverişi yaptığı görüldü.

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson’ın 25 Temmuz’da adli kontrolle 'ev hapsi'ne alınmasının ardından, Papaz’ın eşi Norine Brunson ilk kez dışarı çıktı. Beş gündür eşiyle İzmir Alsancak’ta bulunan evlerinde kalan Norine Brunson, pazar ayini için kiliseye gitti. Papaz Brunson’un görev yaptığı İzmir Diriliş Kilisesi’nden eve dönüşünde kameralara yansıyan Norine Brunson, eşinin ev hapsinde bulunduğu evine girerken görüntülendi.

MARKET ALIŞVERİŞİ YAPTI

Araç kullanmayan ve yürüyerek evine dönen Brunson’ın, market alışverişi yaptığı görüldü. ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD’li Papaz Brunson’un davası, 12 Ekim tarihine ertelenmişti.

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Papaz Brunson FETÖ brunson Norine Brunson izmir

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