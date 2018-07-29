Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson’ın 25 Temmuz’da adli kontrolle 'ev hapsi'ne alınmasının ardından, Papaz’ın eşi Norine Brunson ilk kez dışarı çıktı. Beş gündür eşiyle İzmir Alsancak’ta bulunan evlerinde kalan Norine Brunson, pazar ayini için kiliseye gitti. Papaz Brunson’un görev yaptığı İzmir Diriliş Kilisesi’nden eve dönüşünde kameralara yansıyan Norine Brunson, eşinin ev hapsinde bulunduğu evine girerken görüntülendi.

MARKET ALIŞVERİŞİ YAPTI

Araç kullanmayan ve yürüyerek evine dönen Brunson’ın, market alışverişi yaptığı görüldü. ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD’li Papaz Brunson’un davası, 12 Ekim tarihine ertelenmişti.

