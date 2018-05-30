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Papua Yeni Gine, Facebook’u bir ay yasaklayacak

30.05.2018 13:14 | Son Güncelleme

İletişim Bakanı Sam Basil, kararın Facebook'un ülke üzerindeki etkilerini değerlendirmek için alındığını açıkladı. Basil, Facebook'a rakip olacak benzer bir sosyal paylaşım sitesi kurabileceklerini de duyurdu.

Papua Yeni Gine, Facebook’u bir ay yasaklayacak

Papua Yeni Gine'de, sosyal paylaşım sitesi Facebook bir ay süreyle yasaklanacak.

İletişim Bakanı Sam Basil, kararın Facebook'un ülke üzerindeki etkilerini değerlendirmek için alındığını açıkladı.

Bu platformda porno içerik ve yalan haber paylaşan kişilerin tespit edileceğini belirten Basil, Facebook'a rakip olacak benzer bir sosyal paylaşım sitesi kurabileceklerini de duyurdu.

Yasağın ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Ancak uygulamanın, Papua Yeni Gine'nin Kasım'da ev sahipliği yapacağı Asya-Pasifik İşbirliği Zirvesi'ne denk getirileceği öne sürülüyor.

İnternet erişimi yüzde 10

Yaklaşık 8 milyon nüfuslu Papua Yeni Gine'de halkın sadece yüzde 10'unun internete erişimi var. Ancak ülkede internetle ilgili sıkı bir mevzuat yürürlükte.

Merkezi Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı analiz şirketinin 50 milyon Facebook profiline ait verileri usulsüz olarak kullandığı ortaya çıkmıştı.

Bu skandalın ardından Facebook eleştirilere hedef olmuş ve şirket yalan haber yayılmasına karşı mücadelede yetersiz kalmakla suçlanmıştı.

Papua Yeni Gine, Facebook’u bir ay yasaklayacak

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