Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Papua Yeni Gine’de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü ülkenin Batı Yeni Britanya eyaletinin başkenti Kimbe'nin 14 kilometre güneydoğusu olan 5,3 büyüklüğündeki depremin yerin 120 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.
Papua Yeni Gine'de şubat sonu ve mart başında meydana gelen depremlerde 125 kişi yaşamını yitirmişti.
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