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Papua Yeni Gine’de 7.5 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 21:41 | Son Güncelleme

Papua Yeni Gine’de 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Papua Yeni Gine’de 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.
ABD Jeoloji Servisi, Papua Yeni Gine’de 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yetkililer tarafından can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

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