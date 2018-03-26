Papua Yeni Gine'de deprem

Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Kimbe kentinin 139 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

Yerin 40 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Papua Yeni Gine'nin doğusundaki Porgera şehri yakınlarında 6 Mart'ta meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde 55 kişi yaşamını yitirmişti.