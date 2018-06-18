Papua Yeni Gine'de OHAL kararı

Papua Yeni Gine Başbakanı Peter O'Neill, ülkedeki ayaklanma nedeniyle ilan edilen 9 aylık olağanüstü halin (OHAL) kasım ayında yapılacak Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ni etkilemeyeceğini belirtti.
Başbakan O'Neill, 18 Kasım'da üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Papua Yeni Gine'de yapılacak APEC Zirvesi için ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ve zirvenin başarılı bir şekilde gerçekleşeceğini kaydetti.
Southern Highlands eyaletinde 2017'deki yerel seçimde hile yapmakla suçlanan valinin yargılandığı davanın düşürülmesine tepki gösteren halk, evleri ve bir yolcu uçağını ateşe vermişti. Olayların büyümesi ve yağmanın başlaması üzerine hükümet, cuma günü eyalette 9 ay OHAL ilan etmiş ve yerel yönetimi geçici olarak görevden almıştı.
Başbakan O'Neill, eyalette düzenin yeniden sağlanması için takviye birlik gönderildiğini açıklamıştı.
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