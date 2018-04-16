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Para ve altın dolu çantayı polise teslim eden işçiye ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 19:51 | Son Güncelleme

DÜZCE’de sokakları süpürürken bulduğu altın ve para dolu çantayı polislere teslim eden temizlik görevlisi Ergin Verep’e (39), Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay bir maaş ikramiyesini teslim etti, 1 hafta da tatil sözü verdi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de sokakları süpürürken bulduğu altın ve para dolu çantayı polislere teslim eden temizlik görevlisi Ergin Verep’e (39), Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay bir maaş ikramiyesini teslim etti, 1 hafta da tatil sözü verdi. İş insanları Faruk Türkseven ve Fazlı Ateş de Verep'in düğün borçlarını üstlendi. Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde, engelli kadrosunda, temizlik işçisi olarak çalışan Ergin Verep, dün Düzce Valiliği önünde yerleri süpürürken, çöp kutusunun arkasında, içinde para ve altınların olduğu kadın çantası buldu. Şefine haber vermeye çalışan Verep, telefonunda yeterli dakika olmadığını fark edince, bulduğu çantayı valilik kavşağında bekleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri, çantada 15 bin lira, 22 çeyrek altın ve 20 Cumhuriyet altını olduğunu tespit edip, tutanak tuttu. Çantanın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı. ÖDÜL VERİLDİ Temizlik yaparken bulduğu içi para ve altın dolu çantayı polise teslim eden Düzce Belediyesi temizlik işçisi Ergin Verep ödüllendirildi. Belediye Başkanı Dursun Ay, temizlik çalışanı arkadaşlarının da bulunduğu bir toplantıyla Verep’e bir maaş ikramiyesini teslim etti. Başkan Ay, Verep’e ayrıca 1 hafta da tatil sözü verdi. İş insanları Faruk Türkseven ve Fazlı Ateş de yeni evlenen Engin Verep’in düğün borçlarını üstlendi. Ödüller için teşekkür eden Verep, "Yine aynı şey olsa yine parayı teslim ederim" dedi. Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce’nin güven ve huzur içerisinde yaşanabilecek bir il olduğunu belirterek, “Dün arkadaşımız onurlu bir davranış sergiledi. Bizi gururlandırdı. Biz kendisine bir maaş ödül vereceğimizin sözünü verdik. Bunu arkadaşlarının önünde yapmak istedik ki örnek bir davranış olsun. Ayrıca kendisine bir hafta tatil imkanı sunuyoruz. Bir de arkadaşımız yeni evlendiği için 10 bin lira civarında düğün borçları varmış. Onu da iki iş adamımız karşılayacak. Düzce güvenli bir şehirdir. Kimsenin emanetine ihanet edilmez” diye konuştu. İş insanı Faruk Türkseven ise bu duyarlı davranışın kendilerini gururlandırdığını kaydederek “Arkadaşımıza duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Biz de Düzce’mizi gururlandırdığı için kendisinin ihtiyaçlarını gidermek istedik. Düzce güvenli ve huzurlu bir memleket. Dışarıdan gelenler de burada güven içerisinde yaşayabilir” dedi. Güvenli bir ortamda iş yapmanın kendilerini memnun ettiğini kaydeden iş insanı Fazlı Ateş de “Kendisine bu hareketinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Belediye Temizlik İşleri Müdürü İsmail Işıldak da Ergin Verep’e takım elbise ve bir altın hediye etti.

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