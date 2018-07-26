Paraguay Tarım Bakanı uçak kazasında öldü

ASUNCION (AA) - Paraguay’da özel bir şirkete ait uçağın düşmesi sonucu aralarında Paraguay Tarım Bakanı Luis Gneiting’in de olduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

Sivil Havacılık yetkilisi Ruben Aguilar, özel bir şirkete ait çift motorlu Beechcraft Baron 58 tipi uçağın Ayolas kentinden havalandıktan kısa bir süre sonra başkent Asuncion'un 380 kilometre doğusunda bataklık bir bölgeye düştüğünü açıkladı.

Kazada, uçakta bulunan Tarım Bakanı Luis Gneiting, Bakan Yardımcısı Vicente Ramirez, birinci pilot ve yardımcısının hayatlarını kaybettiği bildirildi.

Aguiler, uçağın düşme sebebinin henüz bilinmediğini ve araştırmalara devam edildiğini belirtti.

