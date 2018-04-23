Paraguay'da devlet başkanlığı seçimi

ASUNCION (AA) - Güney Amerika ülkesi Paraguay'da dün gerçekleşen devlet başkanlığı seçiminin galibi iktidar partisinin adayı oldu.

Seçim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, oyların yüzde 96'sı sayıldı.

İktidardaki Colorado Partisinin adayı Mario Abdo Benitez, oyların yüzde 46,5'ini alarak seçimin galibi oldu. Muhalefetteki Otantik Radikal Liberal Partinin adayı Efrain Alegre de oyların yüzde 42,7'sini aldı.

Ülkeyi 1954-1989 yılları arasında yöneten diktatör Alfredo Stroessner'in özel sekreterinin oğlu olan 46 yaşındaki Benitez, 5 yıllık görevine 15 Ağustos'ta başlayacak.

Colorado Partisi, birkaç dönem dışında 20. yüzyılın ortalarından bu yana Paraguay'da iktidarda bulunuyor.

Halk, dünkü seçimde ayrıca iki kanatlı Kongre üyeleri ile yerel yöneticilerini belirlemek için de oy kullandı.

Geçen yıl anayasadaki görev süresini 5 yıllık bir dönemle sınırlayan maddeyi değiştirme girişimiyle protestolara neden Devlet Başkanı Horacio Cartes de Senato üyesi olarak seçildi.