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Paraguay'ın elçiliğini Kudüs'e taşıma planı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 05:35 | Son Güncelleme

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Paraguay'ın elçiliğini Kudüs'e taşımayı planladığını iddia etti

KUDÜS (AA) - İsrail Dışişleri Bakanlığı, Paraguay'ın mayıs ayı sonunda elçiliğini Kudüs'e taşımayı planladığını iddia etti.

Bakanlık sözcüsü Emmanuel Nahshon, Haaretz gazetesinde yayımlanan açıklamasında, "Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes'in ay sonunda Kudüs elçiliğini açmak için İsrail'e gelmeyi planladığını" duyurdu.

Nahshon, söz konusu haberi "harika" olarak tanımlarken, bunun, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasının uluslararası düzeyde destek kazandığını gösterdiğini" ifade etti.

Paraguay Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales de Tel Aviv Büyükelçiliklerini mayıs ayında Kudüs'e taşıma kararı aldıklarını açıklamıştı.

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