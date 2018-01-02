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Paraları nereye kaçırdıkları belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 07:57 | Son Güncelleme 7 saat önce

Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın’ın yüksek getiri vaadiyle topladığı paraların büyük kısmını KKTC’deki şahsi hesabına aktardığı belirlendi. Aydın’ın reel yatırımlar dediği üç şirketin de zararda olduğu ortaya çıktı

Çiftlik Bank isimli oyunla internet üzerinden yüksek getiri vaat ederek halktan para toplayan Mehmet Aydın, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yakalandı. Çiftlik Bank platformunda vaat edilen yüksek oranlı getirinin kaynağı olarak hayvancılık sektöründe yapılan reel yatırımları gösteren Mehmet Aydın'ın şirketlerinin zararda olduğu ortaya çıktı. SPK, şirketin sahibi Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank oyununda toplanan paranın büyük bölümünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan Fame Game şirketine oradan da kendisinin ve karısının şahsi hesaplarına aktardığını tespit etti.

511 MİLYON TOPLADILAR

SPK, sanal oyun olan Çiftlik Bank'ın www.ciftlikbank.com ve www.ciftlikbank.web.tr adresli internet siteleri ve Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık, Fame Game Hayvancılık Sanayi, Çanakkale Dora Gıda ve Fame Game Software şirketinin faaliyetlerini inceleyerek rapor hazırladı. Rapor, Bilim Sanayi ve Teknoloji ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları'nın inceleme başlattığı Çiftlik Bank'la ilgili çarpıcı bilgiler içeriyor. SPK raporuna göre, Çiftlik Bank ödeme sistemi Papara kanalıyla 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL topladı. 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptı. Kalan 113.4 milyon TL Kuzey Kıbrıs'a aktarıldı. Papara dışında G-pay ve Epin gibi ödeme sistemlerinden de Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon TL gönderildiği tespit edildi.

KARISININ HESABINA AKTARDI

Papara hesaplarını inceleyen SPK, piyasadan toplanan paranın 86.6 milyon TL'sinin Famegame'in KKTC'deki hesabına aktarıldığını daha sonra bu paranın 42.3 milyon TL'sinin Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın şahsi hesaplarına transfer edildiğini saptadı. Şahsi hesap hareketlerini de inceleyen SPK, paranın 1.7 milyon lirasının Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın hesabına aktarıldığını, 6 milyon TL'nin de şirketle ilişkisi tespit edilemeyen bir şahsa verildiğini tespit etti. SPK'nın raporunda, "Mehmet Aydın'ın kişisel hesaplarında 22.6 milyon TL var. Toplanan tutarların tamamı ticari faaliyetlere aktarılmadı. Bir kısmı kişisel amaçlar için kullanılmış" denildi.

% 307 KAZANÇ SÜRDÜRÜLEMEZ

SPK raporunda Ponzi sistemiyle toplanan paralarla oyuna üye olanlara yüzde 160 ila 307 oranları arasında kazanç vaat edildiği belirtildi. Raporda, Çiftlik Bank'ın "reel üretim yapacağım" diyerek halktan topladığı paralarla kurduğunu iddia ettiği şirketlerin zararda olduğu bu nedenle de sistemin önümüzdeki süreçte tıkanabileceğine vurgu yapıldı.

SPK: SİSTEM BİR NOKTADA TIKANIR

Raporda, Çiftlik Bank'taki getirilerin kaynağı olarak gösterilen Fame Game, Çiftlik Bilgi İşlem ve Dora Gıda adlı üç şirketin de 2017'de toplam 9.1 milyon TL zarar ettiği vurgulandı. SPK, "Mevcut üyelere oyun içinde yüksek oranda yapılan kâr payı ödemelerinin sistem içinde yer alan şirketlerin kârları kullanılarak yapılması mümkün değil. Mevcut durumda para girişleri para çıkışlarından fazla. Üyeler yatırdıkları paraları yalnızca uzun vadede (1 yıl içinde) oyunda kazandıkları sanal altın ve gümüşleri paraya çevirerek çekebildiklerinden şimdiye kadar sistemde herhangi bir geri ödeme sıkıntısı yaşanmadı. Ancak oyun platformuna ait hayvancılıkla uğraşan şirketlerin zarar ettikleri dikkate alındığında, yeni para girişleri azaldığında sistem bir noktada tıkanacak. Yüksek getiri beklentisiyle sisteme para yatıranlar tasarruflarını kaybedecek" denildi.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

SPK, Çiftlik Bank'ın yüksek getiri vaadiyle para toplamasının Tüketici Kanunu'nca yasaklanan piramit satış sisteminin özelliklerini bünyesinde barındırdığını, sisteme para aktaranların ileride mağdur olabileceğini dikkate alarak Türk Ceza Kanunu'nun nitelikli dolandırıcılık maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç ihbarında bulunulmasına karar vermişti. Sabah

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın Çiftlik Bank

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Eee ne var bunda. Eğitimsizlik. Mukayese yapamama, sorgulamama yeteneğinin olmaması. Sorun bu AKP de bundan dolayı oy sayılıyor. Halkın sığırdan farkı kalmadı. İneğin tuza gittiği gibi Araplaşma, din, Osmanlı ayağından narkoz altında olan bir toplum var. Bu çocuğa inanan kim bilir ne insanlar var. Bence ne demeliyiz. En azından kendi fikrimi diyeyim. Bu çocuğa para verenlere, Bu devletin yasalarıyla Banka kuran bu ite para kaptıranlara OH olmuş. diyorum
aklı olan herkes araştırabilir. meyve veren ağaç taşlanır. herşey yolunda. yalan haberler de cezasını çekecek elbet. bu ülkede böyle bu işler. bi haber çıkarırsın herkes atlar. kimse de demez ki yalan mı yanlış mı? bunca insan gerizekalı mı. hiç araştırmadan 1 trilyon yatıracak bi aptal varmı. düşünmeyiz. sorgulamayız. yardırırız. yazarız. bize bişey kazandırmıyor ya , risk alamıyoruz , kazanamıyoruz ya. onlar da kazanmasınlar isteriz. kaldıramayız onların kazancını. allah akıl versin sorgulamadan inanan her insana.
Allah şaşırtmasın.
Ben de sanmıştım ki bunlar da dünyanın her hangi bir yerindeki adaya tranfer etmişler malüm örnekleri var ... Balı tutan parmağı yalar misali hesapları doldurmuşlar. Bu da bilindik yöntem şaşırmadık ...
aklı olan herkes araştırabilir. meyve veren ağaç taşlanır. herşey yolunda. yalan haberler de cezasını çekecek elbet. bu ülkede böyle bu işler. bi haber çıkarırsın herkes atlar. kimse de demez ki yalan mı yanlış mı? bunca insan gerizekalı mı. hiç araştırmadan 1 trilyon yatıracak bi aptal varmı. düşünmeyiz. sorgulamayız. yardırırız. yazarız. bize bişey kazandırmıyor ya , risk alamıyoruz , kazanamıyoruz ya. onlar da kazanmasınlar isteriz. kaldıramayız onların kazancını. allah akıl versin sorgulamadan inanan her insana...
Dediklerine katılıyorum ancak bu konuda öyle değil. Sana tavsiyem paranı kurtarmaya bak.
Çiftlik Bank ödeme sistemi Papara kanalıyla 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL topladı. 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptı. Kalan 113.4 milyon TL Kuzey Kıbrıs'a aktarıldı. diyor haberde YALAN 1 papara çiftlikbanka ait bir ödeme kanalı değil çiftlikbanktan ayrı BDDK onaylı bir kurumdur. YALAN 2 511 milyon toplayıp 398 milyonunu geri ödeyen birisi kesinlikle dolandırıcı olamaz!. YALAN 3 ödemeyi yaptıktan sonra kalan 113 milyon kıbrısa aktarıldı diyor haberde peki sahibi oldukları onlarca tesis bu adamlara gökten mi indi? yoksa devlet tarafından hibe mi edildi
sistem gelen paranın bir kısmını dağıtmak üzere kurulu. yani üretim falan hikaye.. para girişi olmadığı an içerdeki paran yanar.
Daha hala böyle bankalar varmı? İyiki paramız yok yatıracak. Bu bankacılık üst kurulu, nasıl müsade etmiş böyle. Akıl sır ermiyor.
Piyasan 400 Milyon toplayan forexçi Hanifi yer ile Cem Karataş hakkında neden hiçbir işlem yapılmıyor.???
sistem sorunsuz çalışıyor. ponzi filanda değil ayrıca. resmen sorunsuz sistemi yalan haberler ile tıkıyorlar. ben güveniyorum evimin alışverşinide şarküterlerden yapıyorum düzenli gelirde sağladım. yatırımlar artmalı ki şirketler kara geçsin. daha çok şarküter açılsın. böyle yapıldıkça batmayacak sistemi batıracak medya
Çiftlik Bankı savunanlar Google ye Hanifi yer ve cem karataş yazsın.
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