Paraları nereye kaçırdıkları belli oldu!

Çiftlik Bank isimli oyunla internet üzerinden yüksek getiri vaat ederek halktan para toplayan Mehmet Aydın, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yakalandı. Çiftlik Bank platformunda vaat edilen yüksek oranlı getirinin kaynağı olarak hayvancılık sektöründe yapılan reel yatırımları gösteren Mehmet Aydın'ın şirketlerinin zararda olduğu ortaya çıktı. SPK, şirketin sahibi Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank oyununda toplanan paranın büyük bölümünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan Fame Game şirketine oradan da kendisinin ve karısının şahsi hesaplarına aktardığını tespit etti.

511 MİLYON TOPLADILAR

SPK, sanal oyun olan Çiftlik Bank'ın www.ciftlikbank.com ve www.ciftlikbank.web.tr adresli internet siteleri ve Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık, Fame Game Hayvancılık Sanayi, Çanakkale Dora Gıda ve Fame Game Software şirketinin faaliyetlerini inceleyerek rapor hazırladı. Rapor, Bilim Sanayi ve Teknoloji ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları'nın inceleme başlattığı Çiftlik Bank'la ilgili çarpıcı bilgiler içeriyor. SPK raporuna göre, Çiftlik Bank ödeme sistemi Papara kanalıyla 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL topladı. 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptı. Kalan 113.4 milyon TL Kuzey Kıbrıs'a aktarıldı. Papara dışında G-pay ve Epin gibi ödeme sistemlerinden de Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon TL gönderildiği tespit edildi.