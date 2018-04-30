Paraları unuttu yumurtaları unutmadı

Aydın'da şehir içi halk otobüsü şoförü, araçta bulduğu 29 bin 390 lirayı sahibine iletti.

ASTİM Organize Sanayi Bölgesi-Otogar arası şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 55 yaşındaki Ufuk Türkeş, son seferini tamamladığında araçta bir poşet fark etti.

Kontrol ettiğinde poşette para olduğunu gören Türkeş, bağlı bulunduğu Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinin yetkililerine durumu bildirdi ve parayı buraya teslim etti.

Bu sırada 64 yaşındaki Aslan Ali Gençoğlu da polise parasını kaybettiği ihbarında bulundu.

Kameralardan paranın sahibi olduğu belirlenen Gençoğlu'na unuttuğu 29 bin 390 lira Kooperatif Başkanı Okan Yalçın ve araç şoförü Türkeş tarafından teslim edildi.

Gazetecilere açıklama yapan Türkeş, "Arabanın içinde herhangi bir şey var mı diye baktım, poşeti gördüm. Para olduğunu görünce hemen görevli arkadaşımızı aradım. Vicdanımın sesini dinledim. Para, sahibine ulaştığı için çok mutluyum." dedi.

- "Araba almak için 30 bin lira kredi çekmiştim"

Bankadan, araba almak için 30 bin lira kredi çektiğini anlatan Gençoğlu ise "Kahvehanede arkadaşların yanındayken evden aradılar, yumurta istediler. Ben de yanımdaki parayla aldığım yumurtalarla otobüse bindim. Telaşla arabadan inerken sadece yumurtaları almışım parayı unutmuşum. Baksanıza demek ki bir koli yumurta daha değerliymiş ki parayı unutmuşuz. Kaybettiğim için endişelendim ama helal ise döner dedim." ifadelerini kullandı.

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ve Kooperatif Başkanı Yalçın ise duyarlılığından dolayı Türkeş'i tebrik etti.

Aracın güvenlik kamerasına yansıyan olayda, elinde bir koli yumurta ve poşetle otobüse binen Gençoğlu'nun otobüsten inerken yumurtaları alıp içinde para olan poşeti unuttuğu görülüyor.

