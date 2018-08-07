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PARALARINI ALAMAYAN İŞÇİLER VE GALERİCİLER YOL KAPATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 20:08 | Son Güncelleme

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA İkinci el oto alım satımı ve oto kiralama işi yapan şirketin, borçları ödeyemedikleri gerekçesiyle kapanmasının ardından tazminatsız işten atılan bir grup işçi ve galerici eylem yaptı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA
İkinci el oto alım satımı ve oto kiralama işi yapan şirketin, borçları ödeyemedikleri gerekçesiyle kapanmasının ardından tazminatsız işten atılan bir grup işçi ve galerici eylem yaptı. Gayrettepe'de toplanan grup üyeleri, Büyükdere Caddesi'ni bir süre trafiğe kapattı. Polisin müdahalesinin ardından yol kapatma eylemi sona erdi.
Eylemin ardından grup adına basın açıklamasını Murat Sorgütün okudu. Açıklamada " Yaklaşık 8-9 yıldan bu yana 'Fleetcorp' ikinci el araç satışlarından özel ihale usulü yapılan online sistemden alım satım yapılmaktaydı. Son 3-4 ay öncesine kadar bu satışların devir işlemleri en fazla 3-5 gün içerisinde rehinli olan işlemler kaldırılıp noter satışları yapılmaktaydı. Bu sistem çökmeye başladı. Son 15 gündür galericilerin vermiş olduğu tepki ile Fleetcorp bin 297 araç satışını yapıp noter satışlarını gerçekleştirmemiştir. " denildi.
Açıklamanın ardından eylem sona erdi.

Görüntü Dökümü
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-Eylem yapanların yolu trafiğe kapatması
-Eylem yapanlardan genel ve yakın detaylar
-Basın açıklaması
-Genel ve yakın detaylar

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