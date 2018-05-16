Paralimpikte ilk Türk kadın tenisçi Büşra, reklam yıldızı oldu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de doğuştan bedensel engelli Büşra Ün (24), yaşama küsmeyip başladığı teniste elde ettiği önemli başarılar sonrasında Türkiye'yi paralimpik alanda temsil eden ilk kadın tenisçi oldu. Ulusal ve uluslararası alanda yüzden fazla birinciliği bulunan Ün'ün, bu başarısı onu reklam yıldızı yaptı. Türkiye'de alanlarında önemli başarılar elde etmiş kadınlarla bir kağıt mendil reklamında oynayan Büşra Ün, "Engelli kadın olmama rağmen başarılı kadınlar arasında gösterilmem beni mutlu etti. Artık bizler de halkımız tarafından engelli olarak ülkemizi temsil eden sporcular olarak görülüyoruz. İlkleri yaşayan bir kadın olmak da gururu verici" dedi.

Bedensel engelli dünyaya gelen Büşra Ün'ün iyileşmesi için 2 yaşına kadar geçirdiği ameliyatlardan sonuç alınamadı. Belden aşağısı engelli kalan Ün, tekerlekli sandalyede eğitim hayatına başladı. Büşra Ün, eğitimini başarılı bir şekilde sürdürürken, 15 yaşına geldiğinde, daha iyi vakit geçirmek için masa tenisi kursuna gitmeye karar verdi. Ün, masa tenisi oynamayı öğrenirken, yönlendirmelerle tenise de başladı. Kısa sürede Büşra Ün'ün büyük sevgiyle bağlandığı tenis, vazgeçilmezi oldu. Sürekli antrenman yapan Ün, teniste, Türkiye'de katıldığı yarışmalarda da önemli başarılar elde etti. Büşra Ün, başarısıyla Paralimpik Milli Takımı'na seçildi. 18 yaş altı junior kategorisinde dünya sıralamasında 3'üncü sıraya kadar yükselen Ün, 18 yaşına girdikten sonra ise artık yetişkinlerde mücadele etmeye başladı. Büşra Ün, 2016 yılında Rio Paralimpik Olimpiyatları'nda da Türkiye'yi temsil etti.

İLKLERE İMZA ATTI

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 100'den fazla birincilik elde eden Büşra Ün'ün azimle kazandığı büyük başarısı, ona ilkleri yaşattı. Türkiye'yi paralimpik alanda temsil eden ilk Türk kadın tenisçi olan Ün, reklam filmlerinde de rol almaya başladı. Türkiye'de alanlarında önemli başarılar elde etmiş kadınlarla bir kağıl mendil reklamında oynayan Büşra Ün, "Engelli kadın olmama rağmen başarılı kadınlar arasında gösterilmem, reklam yüzü olmam beni mutlu etti. Artık bizler de halkımız tarafından engelli olarak ülkemizi temsil eden sporcular olarak görülüyoruz. Onlar tarafından diğer profesyonel sporcular gibi sahipleniliyoruz. Paralimpik alanında ilkleri yaşayan bir kadın olmak da gururu verici. Projede rol almak da ayrıca keyifli. Televizyonda reklam filmi dönmeye başladıktan sonra zamanında çektiğim sıkıntıların ve emeklerimin karşılığını şimdi aldığımı düşünüyorum" dedi.