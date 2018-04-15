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Paramotorla Türkiye'yi havadan görüntüleyecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 14:26 | Son Güncelleme

Amasya'nın Merzifon ilçesinden havalanan 5 paramotor pilotu, 5 gün sürecek yolculukları boyunca Türkiye'yi havadan görüntüleyerek, İzmir'e ulaşacaklar - Paramotor pilotu Pehlivan: "Herkesin bu sporu tanımasını, sportif havacılıkla tanışmasını istiyoruz. Amasya'dan İzmir'e kadar uçacağız ve güzel ülkemizi havadan görüntüleyeceğiz"

Amasya'da 5 paramotor pilotu Türkiye'nin doğal güzelliklerini havadan görüntülemek için Merzifon ilçesinden yola çıktı.

Tavşan Dağı mevkisinden havalanan paramotor pilotları, 5 gün sürecek yolculukları boyunca çeşitli illerin tarihi ve doğal güzelliklerini görüntüleyecek.

Paramotor pilotları İzmir'e vardıklarında ise Kızılay'a kan bağışında bulunacaklar.

Etkinliğe katılan pilotlardan Metin Pehlivan, havalanmadan önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güzelliklerini havadan görüntülemek ve paramotor sporunu tanıtmak istediklerini söyledi.

Çektikleri görüntüleri sosyal medyada ve yerel yönetimlerle paylaşacaklarını anlatan Pehlivan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bin kilometre uzun mesafeli bir uçuş planlıyoruz. Yolculuğumuz yaklaşık 5 gün sürecek. Hava şartlarına göre değişebilir, uzayabilir. Paramotor hafif bir hava aracı olduğu için hafif hava şartlarında uçabiliyoruz. Paramotor çok güzel bir spor, biz zevkle kuşlar gibi özgürce uçuyoruz. Yaptığımız sporu çok seviyoruz. Öncelikle sporumuzu tanıtmayı çok istiyoruz. Herkesin bu sporu tanımasını, sportif havacılıkla tanışmasını istiyoruz."

Belirli noktalarda molalar vererek İzmir'e kadar uçacaklarını belirten Pehlivan, yolda kendilerine katılacak paramotor pilotlarıyla sayılarının artacağını kaydetti.

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