Parası gasbedildi, bıçaklandı

Adana'da tartıştığı kişiler tarafından parası gasbedildikten sonra bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahallede yaptıkları araştırmada, yerde yaralı yatan Derviş Kızmaz'ın (35) 3 şüpheliyle tartıştıktan sonra karın bölgesinden bıçaklandığını ve 5 bin lirasının gasbedildiğini tespit etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Kızmaz'ın hayati tehlikesinin olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayın ardından çalışmalarını genişleterek sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşkallerini tespit ettikleri şüphelileri aynı mahallede yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

