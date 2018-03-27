Paraşütçü komandolardan 'Şehitlere Saygı Atlayışı' -1

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KIBRIS Barış Harekatı ve terörle mücadelede gösterdikleri kahramanlıklardan dolayı sancağında iki altın madalya bulunan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına da katılan Kayseri 1. Komando Tugayı'nın seçme paraşütçüleri, şehit silah arkadaşları için 'Saygı Atlayışı' yaptı.

Türk Kara Kuvvetleri'nin ilk komando ve Hava İndirme Tugayı olarak olan Kayseri 1. Komando Tugayı'nın seçkin subay, astsubay ve erlerinden oluşan paraşütçüler, bu kez şehit şehit silah arkadaşları için gökyüzünde süzüldü. Paraşütçüler, Erkilet'te bulunan 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan nakliye uçaklarıyla Erciyes Dağı eteklerindeki Karasazlık'ta bulunan Şehit Piyade Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasına geldi.

ONLARCA PARAŞÜTÇÜ GÖKYÜZÜNÜ RENKLERDİRDİ

Burada nakliye uçaklarından gruplar halinde atlayan onlarca paraşütçü, gökyüzünde rengarenk görsel şölen oluşturdu. Art arda uçaklardan atlayan paraşütçüler 4, 5, 8 ve 10 bin feet yüksekliklerden dönemsel atlayışlarını gerçekleştirdi.