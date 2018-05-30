Parayı yatırmayan Kırkpınar Ağası Çetin'in ağalığı düşürüldü (3)

'SORUN PARA DEĞİL, 15 TEMMUZ TARİHİ'

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından ağalık ücretini zamanında yatırmadığı gerekçesiyle Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalığı düşürülen işadamı Ahmet Çetin, iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Meriç kenarındaki bir restoranda konuşan işadamı Çetin, sorunun para olmadığını, bu yıl düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri finalinin 15 Temmuz gününe denk gelmesi ve isteklerinin yerine getirilmediğini savundu.

'DAVUL ÇALDIRACAK KAPASİTESİ VARSA, O KANSIZDIR'

Kırkpınar güreşleri finalinin yapılacağını 15 Temmuz günü üzerinde duran Çetin, "15 Temmuz benim şehitlerimin günü, kimse bana kıyafet giydiremez. Kimse beni Kırkpınar'a sokup davul çaldıramaz. Gazilerin olduğu günde, meclise bomba atıldığı günde eğlence yapamam. Toprak ve bayrağa saldırı olduğu gün eğlence olmaz. Kırkpınar Güreşleri'nin tarihini ertelediği gün 1 milyon lira vereceğim. 15 Temmuz denilince tüylerim ürperiyor, kanım duruyor. Eğer birisi oraya çıkarsa davul çaldıracak kapasitesi varsa, o kansızdır. Biz bir milletiz, millete o gün bomba atılmış, meclise bomba atılmış. Ben o gün çıkacağım efendim Kırkpınar ağasıyım, ben davul çaldıracağım, ben güreş yaptıracağım. Hayır arkadaşlar yapmıyorum. Gücü olanda yaptırsın" diye konuştu.

'İPTAL KARARI TEBLİG EDİLSİN, HUKUKA BAŞVURACAĞIM'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın basın açıklaması sonrasında ağalığının iptal edildiğini duyduğunu anlatan işadamı Ahmet Çetin, kararın kendisine tebliğ edilmesinden sonra hukuki yollara başvuracağını belirterek şöyle konuştu:

"Elime bir belge gelmedi, duyumla geldim. Neyi iptal ediyorsunuz, çocuk mu uyutuyorsunuz. Tebliğ olduğu anda hukuksal süreci var. Belediye başkanı ile şahsi bir husumetim yok, ben duyum üzerine geldim. Şehitlerin olduğu günde bayram olmaz. Eski tarihte yani 8 Temmuz'da yapılsaydı parayı öderdim. Ben başkanı uyardım, ağa konağı istiyorum, VIP istiyorum, protokol istiyorum, Kentler Birliği burada olsun istedim. Seçim var protokol bulamazsın dedim. Suç mu istedim? Seçimde hangi bakanı bürokratı bulamazsınız. Kırmızı dipli davetiye için verilen mumu kime verecekseniz? Madem ödemediğim zaman iptal etmemiş, şimdi iptal ediyor."

'1.5 MİLYON KUZUYA MI VERDİM?'

Sözleşmede isteklerinin olup olmadığının sorulması üzerine konuşan Çetin, "Ne olacakmış? Altı boş, kuzuya mı 1.5 milyon lira verdim ya şaka mısınız siz? Ben size kuzudan ekspresini yaptırayım, bin gez. Gezebiliyorsan? 1.5 milyon kuzuya vereceğim, Andaval andaval gezeceğim öyle mi? Protokolde yerin olmayacak, bir şey olmayacak kimim ben ya? İfadelerini kullandı.

BELEDİYE SEÇİM NEDENİYLE ERTELEDİ

Bu arada Edirne Belediyesi bu yıl 657'ncisi yapılacak olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma ihtimali üzerine 9-15 Temmuz tarihleri arasında yapılmasına karar vermişti.

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