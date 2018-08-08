Parfüm şişeleri patlayınca doğalgaz sandılar

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir markette çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Arabayatağı Mahallesi'nde Vahdettin Şengel'e ait markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bu esnada iş yerinde bulunan parfüm şişeleri patladı. Patlama seslerini duyan vatandaşlar, itfaiyeye doğalgaz patlaması ihbarında bulundu.
Olay yerine gelen ekipler, yangının iş yerinin üst katında bulunan Şengel'e ait eve sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.
Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınan yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.
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