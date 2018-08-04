Pargalı İbrahim Paşa'nın kabri restore edilecek

Kurul onaylı projeye göre yapılacak restorasyon çalışmalarına bu hafta başlanacak.

Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa Kabri, Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi çalışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü tarafından yapıldı. Restorasyon işini ise Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü gerçekleştirilecek.

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 14 Ağustos 2017 tarihli kararıyla rölöve ve restitüsyona, 20 Ekim 2017 tarihli kararıyla da restorasyon projesinin uygun olduğuna karar verdi.

Proje, İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27 Eylül 2006 tarihli kararıyla 2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescillendi.

Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa Kabri Restorasyon Projesi kapsamında sonradan yapılmış muhdes ve niteliksiz ekler temizlenecek, çevre duvarı, korkuluk, hazire kapısı ve zemin kaplaması gibi yapısal elemanlar aslına uygun olarak yenilenecek.

Restorasyon kapsamında hazire içindeki özgün elemanların (çevre duvarı, giriş, iç duvarlar) kotları mevcut durumdaki gibi korunacak, çevre duvarlarındaki gereksiz eğrilik ve kırılmalar düzeltilerek, pervititch haritalarında ve eski fotoğraflarda açıkça görülen özgün düzgünlüğe getirilecek.

Duvarlar üzerinde yer alan muhdes sıva katmanları, tahrip olmuş mermer kaplama ve harpuştalar kaldırılacak ve alttan çıkacak özgün duvarın yüzeyine taş örgülü bir duvar örgüsü yeniden imal edilecek.

Hazirenin kuzeybatısında yer alan çevre duvarının üstüne sıva ile harpuşta şeklinde eğim verilerek üzerine serpme sıva dönülecek ve hazireye bakan yüze hat yazı yazılacak.

Hazireye ilişkin bilgilerin yer aldığı bilgi panosu hazırlanacak ve hazire girişine yerleştirilecek. Hazirede bulunan 2 özgün mezar taşı üzerindeki boyalar itinalı olarak temizlenecek.