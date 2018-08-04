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Pargalı İbrahim Paşa'nın kabri restore edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 12:40 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazamı Pargalı İbrahim Paşa'nın kabrini restore edecek - Kurul onaylı projeye göre yapılacak olan restorasyon çalışmalarına bu hafta başlanacak

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazamı Pargalı İbrahim Paşa'nın kabrini restore edecek.

Belediye, Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa'nın Beyoğlu'ndaki kabrinin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesini hayata geçirecek.

Proje, İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27 Eylül 2006 tarihli kararıyla 2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescillendi.

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 14 Ağustos 2017 tarihli kararıyla rölöve ve restitüsyona, 20 Ekim 2017 tarihli kararıyla da restorasyon projesinin uygun olduğuna karar verdi.

Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa Kabri, Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi çalışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü tarafından yapıldı. Restorasyon işini ise Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü gerçekleştirilecek.

Kurul onaylı projeye göre yapılacak restorasyon çalışmalarına bu hafta başlanacak.

Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa Kabri Restorasyon Projesi kapsamında sonradan yapılmış muhdes ve niteliksiz ekler temizlenecek, çevre duvarı, korkuluk, hazire kapısı ve zemin kaplaması gibi yapısal elemanlar aslına uygun olarak yenilenecek.

Restorasyon kapsamında hazire içindeki özgün elemanların (çevre duvarı, giriş, iç duvarlar) kotları mevcut durumdaki gibi korunacak, çevre duvarlarındaki gereksiz eğrilik ve kırılmalar düzeltilerek, pervititch haritalarında ve eski fotoğraflarda açıkça görülen özgün düzgünlüğe getirilecek.

Duvarlar üzerinde yer alan muhdes sıva katmanları, tahrip olmuş mermer kaplama ve harpuştalar kaldırılacak ve alttan çıkacak özgün duvarın yüzeyine taş örgülü bir duvar örgüsü yeniden imal edilecek.

Hazirenin kuzeybatısında yer alan çevre duvarının üstüne sıva ile harpuşta şeklinde eğim verilerek üzerine serpme sıva dönülecek ve hazireye bakan yüze hat yazı yazılacak.

Hazireye ilişkin bilgilerin yer aldığı bilgi panosu hazırlanacak ve hazire girişine yerleştirilecek. Hazirede bulunan 2 özgün mezar taşı üzerindeki boyalar itinalı olarak temizlenecek.

- Pargalı İbrahim Paşa'nın kabri

Pargalı İbrahim Paşa'nın kabri, Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi Canfeda Çıkmazı'nda bulunuyor.

Beyoğlu İlçesi Tekkeleri Envanter Fişi'nde kabir için "18. yüzyılın 3. çeyreğinde tesis edilen Canfeda Baba Tekkesi'nden günümüze kalabilen yegane izdir." denilmektedir.

Sanat Tarihçisi Profesör Nurhan Atasoy'un 1972 basımlı ''İbrahim Paşa Sarayı'' isimli kitabının 11. sayfasında yer alan fotoğrafta burayı işaret etmiş ve fotoğrafın altındaki açıklama yazısında ise ''Sadrazam İbrahim Paşa'nın Galata'da Canfeda Tekkesi yanında, bazı tarihçilerin başına unutulmaması için bir çitlembik ağacı dikildiğini bildirdikleri kabir.'' ifadesi yer almıştır.

Halihazırda kabrin üzerine ''Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa 1494-1536'' tabelası yer almaktadır.

Fındıklı'da Meclisi Mebusan Caddesi ile Canfeda Çıkmazı Sokağı'nın kesiştiği köşede yer alan türbede iki mezar taşı bulunmaktadır.

Pargalı Damat İbrahim Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatı döneminde 1523-1536 yılları arasında sadrazamlık yapmış, önemli siyasal ve askeri olaylarda rol almıştır.

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İBB Pargalı Ibrahim Paşa Restore

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