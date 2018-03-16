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Paris Büyükelçiliğinden Fransa'da PKK/PYD şiddeti uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 19:55 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının Fransa'da düzenlediği gösterilerin son dönemde şiddet boyutu kazandığını belirterek ülkede yaşayan Türk vatandaşlarına yapılan saldırıların lanetlendiğini bildirdi

PARİS (AA) - Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının Fransa'da düzenlediği gösterilerin son dönemde şiddet boyutu kazandığını belirterek ülkede yaşayan Türk vatandaşlarına yapılan saldırıları lanetledi.

Paris Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütünün düzenlediği saldırılara dair bilgi verilerek Fransız makamları ile iş birliği içinde bu saldırıların değerlendirildiği ve suçluların yakalanarak en kısa sürede adalet önüne çıkarılmalarının sağlanacağı belirtildi.

PKK/YPG terör örgütü yandaşlarınca Fransa genelinde yapılan gösteri ve eylemlerin son günlerde Marsilya ve Paris’te yaşayan Türk vatandaşlarının araç ve işyerlerine yönelik kundaklama olayları ile yeni bir boyut kazandığı aktarılan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Marsilya’da 5 ve 10 Mart geceleri iki vatandaşımıza ait araçlar park halindeyken kundaklanmış, 11 Mart gecesi ise bir vatandaşımıza ait bir kafe yine aynı şekilde saldırıya uğramıştır. Son olarak, yine 11 Mart pazar gecesi Paris bölgesinde saat 04.00 sularında, kadın hakları, sanat, kültür ve eğitim alanlarında, Fransız yasaları çerçevesinde faaliyet gösteren bir derneğimizin başkanı ve eşine ait iki araç yeni bir kundaklama saldırısına maruz kalmıştır."

Açıklamada, "Terör örgütü mensuplarının alenen üstlendikleri ve bazılarının video görüntülerini pervasızca paylaştıkları bu terör eylemlerini lanetliyoruz." ifadesi yer aldı.

2 Mart'ta Fransa’da bulunan 352 Fransız-Türk Dostluk Derneğinin ortak bir bildiri yayınlayarak Fransız makamlarından PKK terör örgütünün yasa dışı faaliyetlerine karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını ve suç işleyen PKK mensuplarının tespit edilerek yargı önüne çıkarılmasını talep ettiği hatırlatılan açıklamada "Saldırıların faillerinin yakalanarak en kısa sürede adalet önünde hesap vermeleri ve hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için Fransız makamlarıyla iş birliği içinde hareket edilmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Karşı karşıya kalınan bu son saldırılar, derneklerimizce yapılan tarihi çağrının önemini, haklılığını ve yerindeliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu konu, Fransa’da yaşayan Türk toplumunun ihtiyaç ve hassasiyetleri ile Fransa-Türkiye ilişkilerinin çerçevesini de çizen uluslararası yükümlülükler dahilinde, Fransız makamları nezdinde dikkatle izlenmeye devam edilecektir."

Terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının Türk ordusunun Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto amacıyla son dönemlerde gerçekleştirdiği gösteriler şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Başkent Paris'te salı günü düzenlenen gösteride terör örgütü yandaşları, ABD Büyükelçiliği binasına girmeye çalışmıştı. Polisin müdahalesi sonucu çıkan arbedede çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Fransız basını, çıkan olaylarda polisin 60'a yakın kişiyi sorguladığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını yazdı.

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