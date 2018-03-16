Paris Büyükelçiliğinden Fransa'da PKK/PYD şiddeti uyarısı

PARİS (AA) - Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının Fransa'da düzenlediği gösterilerin son dönemde şiddet boyutu kazandığını belirterek ülkede yaşayan Türk vatandaşlarına yapılan saldırıları lanetledi.

Paris Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütünün düzenlediği saldırılara dair bilgi verilerek Fransız makamları ile iş birliği içinde bu saldırıların değerlendirildiği ve suçluların yakalanarak en kısa sürede adalet önüne çıkarılmalarının sağlanacağı belirtildi.

PKK/YPG terör örgütü yandaşlarınca Fransa genelinde yapılan gösteri ve eylemlerin son günlerde Marsilya ve Paris’te yaşayan Türk vatandaşlarının araç ve işyerlerine yönelik kundaklama olayları ile yeni bir boyut kazandığı aktarılan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Marsilya’da 5 ve 10 Mart geceleri iki vatandaşımıza ait araçlar park halindeyken kundaklanmış, 11 Mart gecesi ise bir vatandaşımıza ait bir kafe yine aynı şekilde saldırıya uğramıştır. Son olarak, yine 11 Mart pazar gecesi Paris bölgesinde saat 04.00 sularında, kadın hakları, sanat, kültür ve eğitim alanlarında, Fransız yasaları çerçevesinde faaliyet gösteren bir derneğimizin başkanı ve eşine ait iki araç yeni bir kundaklama saldırısına maruz kalmıştır."