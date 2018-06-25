Paris Büyükelçisi Musa France 24'e konuştu

PARİS (AA) - Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, "Bazı müttefiklerimizin PYD gibi bir terör örgütü ile iş birliği yapmasını tolere ve kabul edemeyiz" dedi.

Musa, katıldığı France 24 televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'inde Muharrem İnce'nin "hile' iddialarına ilişkin soru sorulması üzerine, yurt dışından gelen çok sayıda gözlemcinin ve tüm siyasi partilerin temsilcilerinin sandıkları ve oy verme işlemlerini izlediğini hatırlatan Musa, bu şekilde gerçekleşen oy verme işlemlerinde hilenin olamayacağını, olsa bile sonuçları etkilemeyeceğini söyledi.

Musa, YSK'nin oyların sayımı konusunda titiz bir çalışma yürüttüğünü belirterek, YSK'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimde salt çoğunluğu elde ederek, yeniden cumhurbaşkanı seçildiği yönündeki açıklamasını anımsattı.

Seçimlerle beraber Türkiye'nin yeni hükümet sistemine geçmesi ile ilgili Batı'nın tutumunu değerlendiren Musa, "Türkiye'ye karşı gerçek bir kin ve nefret kampanyası var. Bunu muhataplarına sorduğumuz zaman 'Türk halkına değil iktidara karşıyız' diyorlar. Bu ayrımı nasıl yaptıkları anlaşılmıyor." dedi.