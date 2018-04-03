Paris Büyükelçisi Musa Fransa Ulusal Meclisinde konuştu

Türkiye’nin son dönemde Avrupa’da bulunan PYD/PKK yandaşlarının yalan haber kampanyası ile karşı karşıya kaldığını vurgulayan Musa, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyi hedefleyen haber ve yayınlara dair örnekler paylaşarak, Fransa Meclisi üyelerini bu tür propaganda araçlarına karşı dikkatli olmaya davet etti.

Musa, Türkiye'nin dünyanın hiçbir ülkesinin göstermediği kadar siviller, canlılar ve tarihi eserlerin zarar görmemesi için özen gösterdiğini kaydetti.

Türkiye’nin Suriye’de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi veren Musa, “Normal şartlarda 3 gün sürecek bir harekatı Türk ordusunun sivil kayıpları asgariye indirme gayretinden dolayı 58 günde tamamlayarak Afrin’e girdik.” dedi.

Musa, Fransa Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonunda konuşma yaptı ve ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin PYD/PKK ile DEAŞ arasında bir fark görmediğini ve her ikisi ile teröre karşı mücadelesini sürdürdüğünü söyleyen Musa, Fransa’da PYD/PKK’nın farklı bir şekilde gösterilmeye çalışıldığına işaret etti.

Büyükelçi Musa, “CIA raporlarında da PYD ve PKK’nın birbirinin aynısı olduğu açıkça görülebilir.” dedi.

- "Terör örgütü ile diyalog kurmamız söz konusu olamaz"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un SDG ismini kullanan YPG/PKK mensubu bir grup ile Elysee Sarayı’nda görüşmesine ve Türkiye ile diyalog çağrısı yapan açıklamasına da değinen Musa, kimsenin bir ülkeye DEAŞ ile diyaloğu teklif edemeyeceğine, bunun abes olacağına dikkati çekti.

Büyükelçi, “Bu şartlarda her cephede mücadele ettiğimiz bir terör örgütü ile diyalog kurmamız söz konusu olamaz.” diye konuştu.

Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı'na başladığı zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi 5 ülkeye haber verdiğini anımsatan Musa, ayrıca harekatla ilgili NATO’ya bilgi verildiğini ve verilmeye de devam edildiğini dile getirdi.