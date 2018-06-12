Paris Büyükelçisi Musa'dan iftar programı

PARİS (AA) - Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, büyükelçilik rezidansında iftar verdi.

İftara Cumhurbaşkanlığı Müsteşar Yardımcısı Faruk Yiğit, Türkiye'nin OECD Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, Bosna Hersek, Katar ve Mısır büyükelçileri, Fransa İslam Konseyi Başkanı Ahmet Oğraş ve Başkan Yardımcısı Anouar Kbibech, Türk ve yabancı diplomatik temsilciler, diğer dini kuruluşların önderleri, Paris'teki Türk toplumunun önde gelen temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Büyükelçi Musa, yemekte Fransızca yaptığı konuşmada, İslam'ın Fransa'da ikinci büyük din olarak önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Tüm dinlere mensup kişilerin bir araya geldiği bu iftar programının karşılıklı saygı, anlayış ve işbirliğinin nasıl oluşabileceğini düşünmeleri için bir fırsat olduğunun altını çizen Musa, şöyle konuştu:

"Bütün dinlerdeki radikalleşmeye karşı mücadele edilmesi gerekmektedir. Bütün dinleri ve özellikle barış, kardeşlik ve maneviyatı güçlendiren bu dini terörizmle ilişkilendirmeye çalışanlara karşı dikkatli olma konusundaki çabalarımıza devam etmeliyiz. Popülist, ırkçı ve İslamofobik yaklaşımlara karşı savaşmalıyız. Bu iftar, ulusal ve uluslararası toplumun, bizlere çok acılar yaşatan terörizme karşı birlik olduğunu tekrar göstermek açısından bir fırsattır."