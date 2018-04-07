Paris değil Gümüşhane

Gümüşhane kent merkezinde faaliyet gösteren bir gelinlik mağazası kuruluşunun 4. yılı etkinlikleri kapsamında yeni ürünlerinin tanıtımını Gümüşhane tarihinde ilk kez düzenlenen gelinlik defilesiyle gerçekleştirdi.
Gümüşhaneli genç kızlar ve Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 20 genç, 2 haftalık çalışma sonucunda hayatlarında ilk kez podyumda yürüyerek yeni model gelinlik, kınalık ve nişanlıkları sergiledi.
Göz kamaştıran defileye başta evlilik hazırlığı yapan gençler olmak üzere özellikle kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Kültür Merkezi’ne kurulan podyum üzerinde kadınların büyük bir ilgiyle takip ettiği defilede ayrıca 2018 yılı gelin saçı modeli örnekleri Gümüşhaneli kuaförler tarafından katılımcılara tanıtıldı.
“Genç kadın girişimci kardeşlerimi tebrik ediyorum”
Eşi Gülsen Çimen ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münire Şeyhoğlu ile programın açılış kısmına katılan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen açılışta yaptığı konuşmada Gümüşhane’de ilk defa gelinlik üzerine bir çalışma yaptığını ve kendisinin de ilk kez Gümüşhane’de podyum gördüğünü belirterek “Gümüşhane gelişiyor ve büyüyor. Böyle bir organizasyonla bir araya gelerek ‘Gümüşhane’de biz yeteriz, bunu da yaparız’ diyen genç kadın girişimci kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi.
Gümüşhaneli genç kadın girişimci Huriye Çetin ise programı düzenlemelerindeki amacın yeni ürünleri tanıtmak olduğu kadar Gümüşhane’deki işletmelerin ne kadar yeterli olduğunu da bir kez daha vurgulamak olduğunu söyledi.
“Katılımdan anladığımız kadarıyla çok beğenildiğini düşünüyorum”
Defilenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çetin, “Gümüşhane’de ilk defa bir defile organize ettik. İlklere imza attık ve devam edeceğiz buna. Hem Gümüşhane’nin buna ihtiyacı olması hem de 4.yılımız şerefine bu organizasyonu gerçekleştirdik. Ben çok mutluyum. Çok isteyerek, heyecanla herşeyi organize ettik. Tüm ekip arkadaşlarıma, kızlarımıza teşekkür ediyorum. Katılımdan anladığımız kadarıyla çok beğenildiğini düşünüyorum” diye konuştu.
Çetin, 20’si manken 30 kişilik ekiple yaklaşık 2 hafta boyunca defileye hazırlandıklarını, yeni sezonun bütün gelinliklerini, kınalıklarını, kaftanlarını ve nişanlıklarını sergilemeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
Etkinlikte 2018 gelin saçı modellerinin örneklerini katılımcılara gösteren ve defile boyunca gelin saçı yapan Kuaför Tolga Akyüz de bugüne kadar birçok organizasyonda sahne aldıklarını fakat kendi memleketinde sahne alıp böyle bir organizasyonda olmanın çok daha farklı bir duygu ve heyecan olduğunu vurguladı.
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