Amerikalı moda tasarımcısı, model ve aktris Paris Hilton, Antalya'ya geldi.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Land Of Legends'te gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show'a katılmak üzere kente gelen Paris Hilton, Antalya Havalimanı CIP Bölümü'nden giriş yaptı.
Organizasyon yetkilileri tarafından karşılanan Hilton'a, aktör nişanlısı Chris Zylka da eşlik etti.
Gazetecilere poz veren Hilton, "Harika bir şehre geldim. Şovda görüşmek üzere." dedi.
Hilton, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.
Hilton, yarın Dosso Dossi Fashion Show kapsamında düzenlenecek defilede baş manken olarak podyuma çıkacak. Hilton'a, Türk mankenler Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy eşlik edecek.
Hilton, Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ile de bir basın toplantısı düzenleyecek.
Türkiye'nin Yunanistan kararı sonrası AB'den tehdit: Bu şartlarda vize serbestisi gerçekleşmeyecek
İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara bir iyi bir de kötü haber!
Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
YPG'ye büyük şok! Sözde komutan patlamada öldü
İsmail Kahraman helallik istedi!
Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı
Kabe'de intihar!
Dünyanın en tehlikeli volkanları
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Okuyucu Yorumları 0 yorum