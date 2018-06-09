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Paris Hilton, Antalya'ya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 21:39 | Son Güncelleme

Hilton'a nişanlısı Chris Zylka da eşlik etti

Amerikalı moda tasarımcısı, model ve aktris Paris Hilton, Antalya'ya geldi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Land Of Legends'te gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show'a katılmak üzere kente gelen Paris Hilton, Antalya Havalimanı CIP Bölümü'nden giriş yaptı.

Organizasyon yetkilileri tarafından karşılanan Hilton'a, aktör nişanlısı Chris Zylka da eşlik etti.

Gazetecilere poz veren Hilton, "Harika bir şehre geldim. Şovda görüşmek üzere." dedi.

Hilton, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

Hilton, yarın Dosso Dossi Fashion Show kapsamında düzenlenecek defilede baş manken olarak podyuma çıkacak. Hilton'a, Türk mankenler Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy eşlik edecek.

Hilton, Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ile de bir basın toplantısı düzenleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Havalimanı Dosso Dossi Fashion Show Paris Hilton

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