Paris Hilton KKTC’de

Amerikalı model, aktris ve şarkıcı Paris Hilton bir otelde düzenlenecek etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi.
Bafra bölgesindeki Limak Otel’de düzenlenecek bir etkinlik kapsamında KKTC’ye gelen model Hilton, otele ait özel uçakla Ercan Havalimanı’na indi.
Ünlü modeli KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve diğer yetkililer karşıladı.
Havalimanında kendisini bekleyen basın mensuplarına KKTC'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hilton’u hayranları yalnız bırakmadı.
Hilton'a çiçek veren, tezahürat yapan ve yoğun ilgi gösteren hayranları ünlü model ile fotoğraf çektirdi.
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