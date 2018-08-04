Paris Hilton KKTC’de

Amerikalı model, aktris ve şarkıcı Paris Hilton, bir otelde düzenlenecek etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi.
Bafra bölgesindeki Limak Cyprus Deluxe Hotel'de düzenlenecek etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandıran Hilton, böyle bir organizasyonda bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Başka organizasyonlar olması durumunda da seve seve tekrardan geleceğim." dedi.
Bir basın mensubunun "Balayına KKTC'ye gelmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna Hilton, "Tabii ki memnuniyetle gelebilirim." yanıtını verdi.
Limak Turizm Grubu Genel Koordinatörü Kaan Kavaloğlu da ünlü model Paris Hilton'u KKTC'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Hilton'un akşamki etkinlikte DJ'lik yapacağı ve ilerleyen saatlerde özel uçakla adadan ayrılacağı belirtildi.
Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!
Bu sefer uyarı Meteoroloji'den değil İBB'den geldi! Pazar gününe dikkat
Bir ağdacının sırları: "Genital ağda sırasında müşterilerin gözünde psikolojik danışmana dönüşürüm"
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Pes! Kocasını aldattı, yakalanınca yaptığı şey kan dondurdu
Erdoğan ile AK Partili Selma Yazıcı arasında dikkat çeken diyalog
İbrahim Kalın'dan ünlü dergiye çok sert tepki!
Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!
İzmir'de yeğen dehşeti!
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
İşten kovulunca soluğu ıssız adada aldı! 35 yıl boyunca...
Okuyucu Yorumları 0 yorum