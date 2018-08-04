Paris Hilton KKTC’de

Amerikalı model, aktris ve şarkıcı Paris Hilton, bir otelde düzenlenecek etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi.

Bafra bölgesindeki Limak Cyprus Deluxe Hotel'de düzenlenecek etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandıran Hilton, böyle bir organizasyonda bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Başka organizasyonlar olması durumunda da seve seve tekrardan geleceğim." dedi.

Bir basın mensubunun "Balayına KKTC'ye gelmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna Hilton, "Tabii ki memnuniyetle gelebilirim." yanıtını verdi.

Limak Turizm Grubu Genel Koordinatörü Kaan Kavaloğlu da ünlü model Paris Hilton'u KKTC'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hilton'un akşamki etkinlikte DJ'lik yapacağı ve ilerleyen saatlerde özel uçakla adadan ayrılacağı belirtildi.

