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Paris Hilton, KKTC'de hayranlarının karşısına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 12:39 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizm bölgesi Bafra'daki bir otelde sahneye çıkan Hilton Otelleri'nin varisi Paris Hilton, performansıyla hayranlarını büyüledi.

Paris Hilton, KKTC'de hayranlarının karşısına çıktı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizm bölgesi Bafra'daki bir otelde sahneye çıkan Hilton Otelleri'nin varisi Paris Hilton, performansıyla hayranlarını büyüledi.
Cyprus Delexe Otel'de sahneye çıkan Paris Hilton, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Hilton, mütevazi tavırlarıyla da dikkat çekti. DJ'lik performası öncesinde kısa bir konuşma yapan Hilton, kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi. Hilton'u yaklaşık 2 bin kişi izledi.
Bir ara ses sisteminde kesilme yaşandı. Paris Hilton, "Sizleri seviyorum, geri döneceğim" diyerek sahneden indi. Ses sistemindeki arıza giderildikten sonra tekrar sahneye çıkan Hilton, kaldığı yerden programına devam etti.
Ünlü yıldızın 110 bin Euro ücret karşılığında Ada'ya geldiği, yapılan organizasyon için de yaklaşık 1 milyon TL harcama yapıldığı belirtildi.

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