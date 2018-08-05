HABER

Paris Hilton KKTC'de Limak Cyprus Deluxe Hotel'de parti verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 13:18 | Son Güncelleme

Amerikalı ünlü model Paris Hilton, Platinum Rush European 2018 Avrupa turnesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) Limak Cyprus Deluxe Hotel'de DJ performansı sergiledi

İSTANBUL (AA) - Amerikalı ünlü model Paris Hilton, Platinum Rush European 2018 Avrupa turnesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) Limak Cyprus Deluxe Hotel'de DJ performansı sergiledi.

Limak'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 Avrupa turnesi çerçevesinde KKTC'ye gelen Paris Hilton, Limak Cyprus Deluxe Hotel'de çok sayıda kişinin katıldığı bir parti verdi.

Havai fişek gösterisi ile başlayan şov gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etderken, Hilton kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranları ile de tek tek ilgilendi.

Limak Holding'e ait özel jetle İbiza'dan hareket ederek Ercan Havalimanı'na inen Hilton, Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Açıklamada görüşleri yer alan Hilton, "Başka organizasyonlar olması durumunda seve seve tekrar gelirim." ifadelerini kullandı.

Seyahat etmeyi ve yeni şeyler denemeyi, yeni insanlarla tanışmayı ve yeni yerler görmeyi sevdiğini belirten Hilton, "Ayrıca ailem bir otel grubuna sahip olduğu için yeni yerler görmek bana ilham veriyor. Buraya gelmeden önce de araştırdım. Limak Cyprus da çok güzel bir otel." ifadelerini kullandı.

Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu da ünlü model Paris Hilton'u KKTC'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ada'ya bugüne kadar gelen en ünlü kişi Paris Hilton oldu, kendisini Limak Cyprus Deluxe Hotel'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kuzey Kıbrıs turizmine gönül vermiş bir yatırımcı olarak bundan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERBiz o zamanlar Almanya'daydık!Biz o zamanlar Almanya'daydık!
Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gittiRahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti
Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildiSarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu Paris Hilton

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Astsubay tarlada ölü bulundu

Astsubay tarlada ölü bulundu

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.