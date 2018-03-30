PARİS HİLTON TRANSİT YOLCU OLARAK İSTANBUL'DA

*Amerika'lı şov yıldızı Paris Hilton, nişanlısı oyuncu ve model Chris Zylka ile birlikte ABD'den İstanbul'a transit yolcu olarak Ukrayna'ya gitmek üzere geldi. Dış hatlar terminalinde hayranlarının fotoğraf çekilme isteğini kırmayan Hilton geçtiğimiz günlerde kaybetmesi ve ardından bulmasıyla gündem olan 2 milyon dolarlık yüzüğünü de basın mensuplarına gösterdi. Ardından ünlü çift Lviv'e gitti.

Haber:Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA)

Dünyaca ünlü Hilton oteller zincirinin varisi ABD'li şarkıcı, aktris, model ve moda tasarımcısı Paris Hilton, Türk Hava Yolları'nın TK-10 sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 17.50 sıralarında Amerika'nın Los Angeles şehrinden İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.Paris Hilton ve nişanlısı Chris Zylka saat 18.50'deki Lviv uçağına gitmek için transit yolcu salonuna geçti.

BAKLAVA ALDI

Burada bulunan gümrüksüz satış mağazasından Barbie bebek ve baklava alan ünlü çift yolcuların fotoğraf çekilme isteğini kırmadı. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Paris Hilton'u hayranları, cep telefonlarına kaydetti.