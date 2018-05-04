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Paris Hilton'a podyumda Türk mankenler eşlik edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 12:28 | Son Güncelleme

Antalya'da düzenlenecek organizasyona katılacak moda tasarımcısı Paris Hilton podyumda, ünlü isimler Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener ve Özge Ulusoy ile yürüyecek

Antalya'da düzenlenecek organizasyonda Amerikalı moda tasarımcısı Paris Hilton'a podyumda, Türk mankenler Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener ve Özge Ulusoy eşlik edecek.

Dosso Dossi Fashion Show organizasyonundan yapılan açıklamada, 10 Haziran'da Antalya'da gerçekleştirilecek büyük şovda Paris Hilton'un podyuma çıkacağı belirtildi.

Ünlü mankenler Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener ve Özge Ulusoy'un da podyumda Hilton ile yürüyeceği kaydedildi.

Dosso Dossi Fashion Show'un bu kez Türkiye'nin ünlü isimlerinin yer aldığı "Türk Melekler" ile gündeme geleceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz yıl Brezilyalı modeller Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros'u aynı anda podyuma çıkartarak 'Brezilyalı Melekler' ile dünya genelinde büyük ses getiren Dosso Dossi Fashion Show, 7-12 Haziran'da Antalya'yı modanın merkezi yapacak."

The Land of Legends Theme Park'ta gerçekleştirilecek defilede Paris Hilton'a eşlik edecek mankenlerin çeşitli firmaların sonbahar ve kış kreasyonlarından oluşan dörder ayrı kıyafet sergileyeceği belirtildi.

Koreografisini Öner Evez'in hazırlayacağı defilede yerli ve yabancı 60 mankenin görev alacağı ifade edildi.

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18. Dosso Dossi Fashion Show Antalya Çağla Şıkel defile Demet Şener Deniz Akkaya moda Özge Ulusoy Paris Hilton

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