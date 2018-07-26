HABER

Paris-Pekin uçağında asılsız bomba ihbarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 22:43 | Son Güncelleme

Paris-Pekin uçağında asılsız bomba ihbarı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'ten Çin'in başkenti Pekin'e gitmek için havalanan Air China Havayolları'na ait uçağın, asılsız bomba ihbarı üzerine Paris Charles-de-Gaulle Havaalanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

L'Express gazetesinin haberine göre, yerel saatle 13.00'te Paris Charles-de-Gaulle Havalimanı'ndan Pekin'e gitmek için havalanan Air China Havayollarına ait uçak, bomba ihbarı üzerine acil iniş yaptı. İ

Haberde, ihbarı yapan kişinin Paris havaalanında şüpheli bir paketten bahsetmesine rağmen Air China Havayolları yetkilisinin uçakta bomba olduğunu anladığı kaydedildi.

Bobigny Savcılığının olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında ihbarı yapan Avusturya asıllı bir kişi gözaltına alındı.

PARTNERYol çalışması yaparken buldular!Yol çalışması yaparken buldular!
'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben
Avcılar'daki cinayetAvcılar'daki cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Air China Fransa paris Pekin terör ihbarı

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.