Paris-Pekin uçağında asılsız bomba ihbarı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'ten Çin'in başkenti Pekin'e gitmek için havalanan Air China Havayolları'na ait uçağın, asılsız bomba ihbarı üzerine Paris Charles-de-Gaulle Havaalanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

L'Express gazetesinin haberine göre, yerel saatle 13.00'te Paris Charles-de-Gaulle Havalimanı'ndan Pekin'e gitmek için havalanan Air China Havayollarına ait uçak, bomba ihbarı üzerine acil iniş yaptı. İ

Haberde, ihbarı yapan kişinin Paris havaalanında şüpheli bir paketten bahsetmesine rağmen Air China Havayolları yetkilisinin uçakta bomba olduğunu anladığı kaydedildi.

Bobigny Savcılığının olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında ihbarı yapan Avusturya asıllı bir kişi gözaltına alındı.

