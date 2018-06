"Paris Yanıyor" ile "Bizden Biri" filmleri Salt'ta gösterilecek

İSTANBUL (AA) - SALT'ın Garanti Mortgage desteğiyle hazırladığı Perşembe Sineması'nın ilkbahar gösterimleri kapsamında "Paris Yanıyor" ile "Bizden Biri" filmleri izleyiciyle buluşacak.

"Yenilenme" odaklı gösterimler çerçevesinde Salt Beyoğlu'nda yarın "Paris Yanıyor" (Nocturama) filmi izlenebilecek.

Bertrand Bonello'nun yönetmenliğini üstlendiği 2016 yapımı film, Türkçe ve İngilizce altyazılı sunulacak.

Temeli belirsiz bir politik öfke ile bugünün tüketim kültürünün etkilerini bir arada işleyen gerilim türündeki filmin konusu kısaca şöyle:

"Çeşitli etnik kökenlerden gelen ve yaşadıkları topluma tepki duyan bir grup Parisli genç bombalı saldırı planları yapar. Şehirde eş zamanlı terör eylemleri gerçekleştiren gençler, gece lüks bir alışveriş merkezine saklanır."

Heidi Ewing ve Rachel Grady'nin yönettiği "Bizden Biri" (One of Us) filmi ise 28 Haziran'da gösterilecek.

Bildikleri hayatı geride bırakma cesareti gösteren üç bireyin hikayesini ele alan belgesel film, New York'taki son derece içe kapalı Hasidik Yahudi cemaatinden ayrılmanın zorluklarına odaklanıyor. Film, aile, arkadaş, cemaat ve dinlerinden kopan bireylerin dışlanma, intikam ve tamamen yalnız bırakılma tehditlerine karşın yabancısı oldukları bir dünyada kendilerini bulmaya çalışmalarını işliyor.

Yapım, Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak izlenebilecek.

Sinemaseverler gösterimlere ücretsiz olarak katılabilecek. Perşembe Sineması'nın ilkbahar gösterimleri, 28 Haziran'da sona erecek.