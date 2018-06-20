HABER

"Paris Yanıyor" ile "Bizden Biri" filmleri Salt'ta gösterilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 15:16 | Son Güncelleme

"Paris Yanıyor" ile "Bizden Biri" filmleri Salt'ta gösterilecek

İSTANBUL (AA) - SALT'ın Garanti Mortgage desteğiyle hazırladığı Perşembe Sineması'nın ilkbahar gösterimleri kapsamında "Paris Yanıyor" ile "Bizden Biri" filmleri izleyiciyle buluşacak.

"Yenilenme" odaklı gösterimler çerçevesinde Salt Beyoğlu'nda yarın "Paris Yanıyor" (Nocturama) filmi izlenebilecek.

Bertrand Bonello'nun yönetmenliğini üstlendiği 2016 yapımı film, Türkçe ve İngilizce altyazılı sunulacak.

Temeli belirsiz bir politik öfke ile bugünün tüketim kültürünün etkilerini bir arada işleyen gerilim türündeki filmin konusu kısaca şöyle:

"Çeşitli etnik kökenlerden gelen ve yaşadıkları topluma tepki duyan bir grup Parisli genç bombalı saldırı planları yapar. Şehirde eş zamanlı terör eylemleri gerçekleştiren gençler, gece lüks bir alışveriş merkezine saklanır."

Heidi Ewing ve Rachel Grady'nin yönettiği "Bizden Biri" (One of Us) filmi ise 28 Haziran'da gösterilecek.

Bildikleri hayatı geride bırakma cesareti gösteren üç bireyin hikayesini ele alan belgesel film, New York'taki son derece içe kapalı Hasidik Yahudi cemaatinden ayrılmanın zorluklarına odaklanıyor. Film, aile, arkadaş, cemaat ve dinlerinden kopan bireylerin dışlanma, intikam ve tamamen yalnız bırakılma tehditlerine karşın yabancısı oldukları bir dünyada kendilerini bulmaya çalışmalarını işliyor.

Yapım, Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak izlenebilecek.

Sinemaseverler gösterimlere ücretsiz olarak katılabilecek. Perşembe Sineması'nın ilkbahar gösterimleri, 28 Haziran'da sona erecek.

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
Şehit Piyade Onbaşı Dinç, Torbalı'da son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Onbaşı Dinç, Torbalı'da son yolculuğuna uğurlandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
film izleyici salt sinema vizyon

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK Münbiç'te devriye attı YPG kaçtı

TSK Münbiç'te devriye attı YPG kaçtı

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet

Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası

Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası

YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Melih Gökçek için suç duyurusu

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Melih Gökçek için suç duyurusu

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.