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Parisien-Peirani-Schaerer-Wollny grubu konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 00:04 | Son Güncelleme

Piyanist Michael Wollny, akordiyoncu Vincent Peirani ve saksofoncu Emilie Parisien ve vokal Andreas Schaerer'den oluşan grup, "25. İstanbul Caz Festivali" kapsamında sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Parisien-Peirani-Schaerer-Wollny adlı müzik grubu, "Out of Land" konserinde müzikseverlerle buluştu.

Piyanist Michael Wollny, akordiyoncu Vincent Peirani ve saksofoncu Emilie Parisien ve vokal Andreas Schaerer'den oluşan grup, "25. İstanbul Caz Festivali" kapsamında Zorlu PSM'de konser verdi.

Bazı eserlerde beatbox yapan grubun vokali Schaerer, izleyicileri Türkçe "teşekkürler" ve "merhaba" sözleriyle selamladı.

Genç sanatçı, festivalde yer aldıkları için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Schaerer, en sevdikleri melodileri yorumladıklarını vurgulayarak, "Çok teşekkürler bu akşam buraya gelerek bizimle olduğunuz için. İstanbul Caz Festivali'ne de bizi buraya davet ettiği için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere." diye konuştu.

Topluluk konserde, "B&H", "Kabinett", "Song Yet", "Odd Valse", "Reseusler", "Ukuhamba" ve "Unloose Hit" isimli eserleri yorumladı. Topluluk konserin ardından hayranları için albümlerini imzaladı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, 27 mekanda, 250'yi aşkın yerli ve yabancı sanatçının ağırlanacağı etkinlik, 50'nin üzerinde konsere ev sahipliği yapacak.

Festival 17 Temmuz'da sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Caz festival İKSV konser Müzik Zorlu PSM

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