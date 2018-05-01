Paris'te 1 Mayıs yürüyüşünde olay çıktı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 1 Mayıs yürüyüşünde kalabalığa karışan maskeli grubun mağazalara saldırması sonucu şiddet olayları yaşanırken, polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanarak yağma girişiminde bulunanları dağıttı.

Başkent Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde, Bastille Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İtalya Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki yürüyüş güzergahının başlarında kontrolden çıkan bir grup, çevredeki mağazalara ve restoranlara şişe, taş ve molotof kokteylleri ile saldırdı. Bir dükkana molotof kokteyli ile saldıran maskeli göstericiler, burada yağma girişiminde bulunurken, aynı sokak üzerindeki bir otomobil bayisi ve bir sürücü kursunu da ateşe verdi.

Çıkan olaylar üzerine yürüyüşün sona ereceği İtalya Meydanı'nda bekleyen güvenlik görevlileri, olay yerine sevk edilirken, sendika temsilcileri, yürüyüşü durdurma kararı aldı. Kısa bir süre olayların yatışmasını bekleyen organizatörler, geri dönme ve yürüyüşü Lyon Garı'nda sonlandırma kararı alındığını açıkladı.