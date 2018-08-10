Paris'te 1 yıl yaşamak 183 sigaraya bedel

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te 1 yıl yaşamanın 183 sigara içmeye bedel olduğu ortaya çıktı.

Le Parisien gazetesinin Ulaşım ve Çevre Derneğinin yaptığı araştırmaya dayandırdığı haberine göre, havadaki metreküp başına 22 mikrogram ölçülen zehirli partikül miktarını teneffüs etmek, bir adet sigara içmekle aynı etkiyi yaratıyor.

Haberde, iki adet sigara içmekle 4 gün Paris'te kalmanın sağlığa aynı derecede zarar verdiği belirtildi.

Yıllık hesaplandığında, Paris'te 1 yıl nefes almanın 183 adet sigara içmeye bedel olduğu ortaya konuldu.

Dernek yetkilisi Jens Muller'in, havanın çok kirli olduğu dönemlerde açık havada spor yapmanın ve yemek yemenin sağlıklı olmadığı yönündeki ifadelerine yer verildi.

- Metro açık havadan 10 kat daha "zehirli"

Geçen yıl da Paris metrosunun havasındaki zehirli parçacıkların, başkentte açık havaya oranla 10 kat fazla olduğu belirlenmişti.

Hava kirliliği ölçüm verilerine göre, geçen yıl 4 Temmuz'da metro içinde metreküp başına 438 mikrogram ölçülen zehirli partikül miktarı, aynı saatlerde açık havada metreküp başına 27 mikrogram olarak ölçülmüştü.