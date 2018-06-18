Paris'te banliyö treninde doğum

PARİS (AA) - Fransa'da banliyö treniyle doğumevine yetişmeye çalışan bir kadın, başkentin en yoğun istasyonlarından Auber'de doğum yaptı.
Paris ve çevresinde tren ulaşımını düzenleyen RATP şirketi, bir kadının yerel saatle 11.40'ta trende doğurduğunu açıkladı.
Fransız basını da doğum için gerekli tüm belgelerle banliyö trenine binen kadının, başkentin dünyaca ünlü Opera Meydanı yakınlarında doğum yaptığını ve Auber istasyonunda trenden indirildiğini duyurdu.
Adı açıklanmayan kadına ilk müdahalenin istasyonda yapıldığı belirtildi.
RER A banliyö treni hattındaki sürpriz doğum nedeniyle Charles de Gaulle Etoile ve Nation istasyonları arasında tren ve metro seferleri iptal edildi. Seferler, yaklaşık bir saat sonra yeniden başlatıldı.
Yetkililer, Necker Hastanesi'ne kaldırılan anne ve erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.
RATP yönetimi, doğum hediyesi olarak bebeğe 25 yaşına kadar tüm hatlardan ücretsiz yararlanma olanağı sağlanacağını duyurdu.
108 kilometre uzunluğuyla Paris ve banliyölerinde 46 tren garına uğrayan RER A hattında yılda 308 milyon yolcu taşınıyor.
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