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Paris'te "Dünyanın İlk Barış Antlaşması Kadeş" dans gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 00:59 | Son Güncelleme

Paris'te "Dünyanın İlk Barış Antlaşması Kadeş" dans gösterisi

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te "Dünyanın İlk Barış Antlaşması Kadeş" temalı dans gösterisi düzenlendi.

Paris'te tarihi Marie Bell Tiyatro salonunda, Paris Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Ahmet Bakcan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gösteriye diplomatik temsilciler, vatandaşlar ve çok sayıda yabancı katıldı.

Bakcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadeş Antlaşması tarihte milattan önce 1280'li yıllarda Mısır ile Hititliler arasında imzanlanan "ilk" olma özelliğini taşıyan barış anlaşması olduğunu belirtti.

Bu gösteriyle dünyada çatışmaların yoğun olduğu bir dönemde barış anlaşmasını ve insanların arasında kardeşliği tesis etmenin önemini hatırlatmayı amaçladığını ifade eden Bakcan, Paris'teki Türklere ve yabancılara yönelik bu gösteri düzenlenmekten gurur duyduğunu söyledi.

Kadeş Antlaşması, milattan önce 13. yüzyılın başında, Kadeş Savaşı'nı sonlandıran, Mısır Firavunu II. Ramses ile Hitit Kralı III. Hattuşili arasında, 1280'li yıllarda imzalanan ve bugünkü Suriye topraklarının paylaşılması ile neticelenen barış antlaşması olarak biliniyor. Kadeş'in, tarihteki ilk yazılı barış antlaşması olduğu bilgisi kaynaklarda yer alıyor.

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