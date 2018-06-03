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Paris'te "Filistin Sinema Festivali" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 21:47 | Son Güncelleme

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında, Filistin ve Filistinliler hakkında 27 film gösterildi - Festivalin organizatörlerinden Fida Al-Jounaidi: - "Bu sene 'Nekbe' teması çerçevesinde Filistinli yönetmenlerin çektiği filmleri göstermeye karar verdik. Çünkü Filistin konusunda İsrail’in tezlerini çürütmek ve Filistinlilerin görüşlerine yer vermek istedik"

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, 25 Mayıs'tan bu yana devam eden "Filistin Sinema Festivali" sona erdi.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festival kapsamında, Paris'in çeşitli sinema salonlarında 10 gün boyunca Filistin ve Filistinliler hakkında 27 film gösterildi.

Filistinlilerin İsrail işgal güçleri tarafından topraklarını terk etmeye ve zorunlu göçe tabi tutulmalarının (Nekbe) 70'inci yılı, festivalde gösterilen birçok filmle anıldı. Festivalin ana temasını Nekbe oluşturdu.

Festivalin son günü olan bugün, Filistinli yönetmen Dima Abu Ghoush'un yönettiği ve Nekbe'nin sözlü aktarımlarla nasıl aktarıldığını anlatan "Emwas restoring memories" filmi seyirciyle buluştu.

Gösterimin ardından Filistin hakkında çalışmalar yapan "De-colonizer" adlı derneğin başkanı Eleonore Mezra, çalışmaları neticesinde oluşturdukları haritadan İsrail'in Filistin topraklarını nasıl işgal ettiğini ve sömürdüğünü anlattı. Mezra, yaptıkları çalışmanın sonucunda İsrail tarafından işgal edilen Filistinli toprak sayısının 614 olduğunu belirtti.

- "Bu filmlerle Filistin'in gerçek imajını göstermek istiyoruz"

Festivalin organizatörlerinden Fida Al-Jounaidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin sinemasının çok zengin ve kaliteli olduğunu belirterek, Fransa'da fazla bilinmediğini ve bu yüzden Filistin Sinema Festivali organize ettiklerini söyledi.

Bu etkinlik sayesinde Filistinli yönetmenlerin yabancı yönetmenlerle görüşme fırsatı bulduğunu, böylece sinema konusunda fikir alışverişinde bulunma imkanı doğduğunu dile getiren Al-Jounaidi, "Bu sene 'Nekbe' teması çerçevesinde Filistinli yönetmenlerin çektiği filmleri göstermeye karar verdik. Çünkü Filistin konusunda İsrail'in tezlerini çürütmek ve Filistinlilerin görüşlerine yer vermek istedik. Avrupa basınında maalesef İsrail'in görüşleri alıyor, bu yüzden bu festival daha da bir önem kazanıyor." diye konuştu.

Festivalle, aynı zamanda Filistin'i desteklemeyi amaçladıklarını kaydeden Al-Jounaidi, "Sinema, Filistinlilerin yaşadıklarını anlatmanın bir yolu. Filistinliler, savaş çıkaran insanlar ve İsrail medyasının göstermeye çalıştığı gibi terörist değil. Onlar herkes gibi yaşayan insanlar. Onlar da görüşlerini paylaşma ve kendileri hakkında konuşma hakkına sahip. Bu filmlerle Filistin'in gerçek imajını göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Al-Jounaidi, festival çerçevesinde Paris’in çeşitli sinemalarında gösterilen filmleri 3 binden fazla kişinin izlediğini sözlerine ekledi.

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