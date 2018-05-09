Paris'te mezarlık çalışanları da grevde

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te 6 milyondan fazla cenazenin gömülü olduğu belirtilen yeraltı mezarlığının (Catacombes) çalışanları da ülkede bir süredir devam eden grev dalgasına katıldı.
Le Figaro'da yer alan haberde, Paris'in altında bulunan tünellerindeki yeraltı mezarlığının çalışanlarının da ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle greve başladığı belirtildi.
Haberde, yılda 500 binden fazla turistin ziyaret ettiği mezarlıkta çalışan görevlilerin, mezarlığın yeraltında bulunması nedeniyle toza ve neme maruz kalma ile gün ışığından mahrum çalışma koşullarına sahip olduklarını ve bunun için ödenen aylık 60 avroluk özel primin artırılmasını talep ettikleri kaydedildi.
Paris yeraltı mezarlığı, yerin 20 metre altında, yaklaşık 250 kilometre uzunluktaki yeraltı tünellerinden oluşuyor. Başkentin bir çok mahallesine gizli çıkışları olan mezarlık, 18'inci ve 19'uncu yüzyılda şehirdeki mezarlıklarda yer kalmaması nedeniyle kemiklerin çıkarılıp yer altına indirilmesi ile oluşturuldu.
Fransızlar ve turistler, bir çok bölümü ziyarete kapalı tünellere gizli bölümlerden girerek ziyaret ediyor. Geçen yıl tünellere gizlice giren 3 genç kaybolmuş, 3 gün süren aramalar neticesinde sağ olarak bulunmuşlardı.
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