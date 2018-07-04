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Paris'te refakatsiz sığınmacı çocuklara keyfi muamele

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 22:22 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporu, Paris'e gelen refakatsiz sığınmacı çocukların sokaklarda yaşamaya mahkum edildiğini ortaya koydu

PARİS (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Fransa'nın başkenti Paris'e gelen 18 yaşından küçük refakatsiz sığınmacıların kaderlerine terk edilerek sokaklarda yaşamaya mahkum edildiğini belirledi.

Merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan HRW, Paris'e gelen sığınmacı çocuklarının durumunu ele aldığı "Bu piyango: Paris'te refakatsiz sığınmacı çocuklara yönelik keyfi muamele" adlı raporunu yayımladı.

Raporda, başkente gelen refakatsiz 18 yaşından küçük sığınmacıların kaderlerine terk edildiği ve sokaklarda yaşamaya mahkum edildiği vurgulandı.

Kimliği olmayan çocukların yaşlarını belirlemek için Fransız yetkililerin yaptığı işlemlerin yeterli olmadığı ifade edilen raporda, sığınma hakkı kazanabilmesi için 18 yaşından küçük olması gereken çocukların yetişkin kabul edildiği aktarıldı. Raporda, yetkililerin bu nedenle sığınmacı çocuklara kalacak yer ayarlamadığı, kimliği olan sığınmacıların çoğunun da sığınma taleplerinin reddedildiği belirtildi.

Raporda, ifadelerine yer verilen HRW Fransa Direktörü Benedicte Jeannerod, hatalı prosedürler nedeniyle çocuk sığınmacıların iltica dosyalarının keyfi sebeplerle tekrar değerlendirmeye alındığını ve karmaşık bir hukuki sürecin içine girdiklerini kaydetti.

Jeannerod'in, sığınmacıların bu nedenle birkaç ay belirsizliğe sürüklendiğini açıkladığı raporda, Fransız yetkililerin refakatsiz sığınmacı çocuklara yardım etmemek için elinden geleni yaptığı vurgulandı.

Raporda, sığınma talebi reddedilen çocukların reddedilme nedenlerinin ve çocukların yaşları belirlenirken kullanılan yöntemin yanlış olduğu ifade edildi. Raporda, son yıllarda Fransa'ya gelen refakatsiz çocukların sayısında ciddi artış olduğu vurgulandı.

Raporda, Fransa'nın geçen yıl 2016'ya kıyasla yüzde 92'lik artışla 25 binden fazla refakatsiz sığınmacı çocuğu kabul ettiği bilgisi paylaşılırken, şubat ayında yaklaşık 400 çocuğun Paris sokaklarında yaşadığı kaydedildi.

HRW'in 49 çocuk sığınmacıyla mülakat yaptığı kaydedilen raporda, örgütün doktor, avukat ve Fransız yetkililerle de görüştüğü ifade edildi.

Fransa'da, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve pek çok sivil toplum örgütü, hükümeti, sığınmacılara yönelik tutumu nedeniyle eleştiriyor.

Ülkedeki sığınmacıların kötü muameleye uğraması, ilkel kamplardan tahliye edilenlerin geçici kamplara yerleştirilmesi ve buralardan da kısa süre sonra salıverilmesi de tepkilere neden oluyor.

Fransa'da geçen yıl adli tutukluluk merkezlerine yerleştirilen sığınmacı sayısının 46 bin 800 olduğu, buraya yerleştirilen çocuk sayısının ise yüzde 70 oranında arttığı bildirilmişti.

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Çocuk Fransa İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) sığınmacı

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