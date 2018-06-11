Paris'te seçim afişi dağıtan vatandaşa PKK saldırısı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Davut Akaslan, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için bastırdığı afiş ve broşürleri dağıtırken terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına uğradı.

PKK'lıların saldırısına uğrayan Akaslan, AA muhabirine yaşananları anlattı. Söz konusu afiş ve broşürleri dağıtmak için cuma günü Paris'in Strasbourg-Saint-Denis Mahallesi'ne gittiğini ifade eden Akaslan, mahallede afiş ve broşür verdikten sonra çıktığı dükkandan PKK yandaşları tarafından durdurulduğunu aktardı ve sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"PKK'lılar bana seslendi ve bana ne yaptığımı sordular, ben de vatandaşları bilgilendirmek için bu broşürleri ve afişleri dağıttığımı söyleyince 'T.C'nin reklamını yaptırmayız burada' diye karşılık verdi. Bunun üzerine doğrusu 'T.C' değil 'Türkiye Cumhuriyeti', bunun bir reklam olmadığını ve vatandaşlık görevimi yerine getirdiğimi söyledim. Vatandaşları bilinçlendirme amaçlı afiş ve broşürleri dağıtıyorum. Bu broşür ve afişler siyasi bir şey değil, YTB'nin hazırladığı afişler. PKK'lı eline bir bıçak aldı, broşür ve afişleri yırtıktan sonra bıçakla koluma saldırdı ve kolum yaralandı. Bu arada bir başka PKK'lı da omuzuma vurdu. PKK'lılar etrafımı sarınca çok rahatsız olduğum için oradan ayrılmak zorunda kaldım. Oradan ayrılırken de PKK'lılar bana sözlü hakaret etti."