Paris'te sığınmacılara polis operasyonu

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te öğrenciler tarafından üniversiteye ait boş prefabrik binaya yerleştirilen 25 sığınmacı, polis operasyonu ile uzaklaştırıldı.
Paris'in Villette semtinde nehir kenarında kurulan çadır ve barakalarda yaşayan sığınmacılar, öğrenciler tarafından Sorbonne Üniversitesi Pierre ve Marie Curie kampüsünde boş bir binaya yerleştirildi.
Jussieu Öğrenci Dayanışma Birliği, sabah saatlerinden itibaren gizlice kampüse alınan sığınmacıların, ısıtma ve su sistemi bulunan prefabrik binaya yerleştirilmesinden sonra üniversite yönetiminin kampüsü kapattığını ve giriş çıkışların yasaklandığını bildirdi.
Birlik adına yayınlanan bildiride, geceyi nehir kenarında ve eksi 7 derece soğukta çadırlarda geçiren 25 sığınmacının sıcak bir barınağa ihtiyacı olduğu ve boş binaya yerleştirilmelerinin, hükümetin ülke genelinde ilan ettiği "aşırı soğuklarla mücadele planı" çerçevesinde acil yardım amaçlı bir dayanışma eylemi olduğu belirtildi.
Kampüste derslerin iptali ve kapıların kapatılması sonrası yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve polis ekiplerinin giriş kapılarını tuttuğu, sığınmacıların kullanımı için tedarik edilen malzemelerin içeri sokulmasının da engellendiği belirtildi.
Yaklaşık 15 araçtan oluşan polis ekiplerinin kampüs girişinde operasyona hazır beklediği kaydedilen bildiride, üniversite yönetimi ile yapılan görüşmede, sığınmacıların gözaltına alınmasını engellemek için gönüllü tahliyeye karar verildiği belirtildi.
Sığınmacıların tekrar Villette semtindeki nehir kenarına döndüğü öğrenilirken, Sorbonne'a bağlı bir diğer kampüs olan Vincennes Saint-Denis'te de bir binadaki "sığınmacı işgalinin" sürdüğü belirtildi.
Fransa'da aşırı soğuklar ve kar yağışı nedeniyle ülke genelinde "eylem planı" açıklanmış, 58 departmanda turuncu alarm verilmişti. Şimdiye kadar 4 kişinin soğuktan öldüğü açıklanırken, yüzlerce sığınmacı ve evsizin sokaklarda donma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
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