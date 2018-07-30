Paris'te sokak ortasında kadına şiddet

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te sokak ortasında bir kadına tokat atılmasına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı.
Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre, Paris Savcılığı, kentte sokak ortasında bir kadının tokat yediği olayla ilgili "şiddet" ve "cinsel taciz" nedeniyle soruşturma açtı.
Şiddete uğrayan kadının, 22 yaşındaki Marie Laguerre'nin olduğu, soruşturmanın, mağdurenin kendisine tokat attığı kişiyi şikayet etmesi üzerine açıldığı belirtildi.
Laguerre, sosyal medya paylaşımında, Paris'in kuzeydoğusunda sokakta yürürken kendisine hakaret edip cinsel tacizde bulunan kişiye "çeneni kapat" dediğini, arkasından bu kişinin kendisine önce küllük attığını, sonra da takip ederek kendisine tokat attığını kaydetti.
Haberde, Laguerre'ye tokatı atan kişinin henüz bulunamadığı belirtildi.
Söz konusun görüntünün olay yerindeki bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdığı ve Laguerre'in paylaşımıyla sosyal medyada yoğun ilgi gördüğü kaydedildi.
Öte yandan, Cinsiyet Eşitliği'nden Sorumlu Bakan Marlene Schiappa, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, polislerin kadınları sokakta taciz eden kişilere kolaylıkla para cezası uygulaması için çıkaracakları yasanın sonbaharda yürürlüğe gireceğini açıkladı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, mart ayında yaptığı açıklamada kadınları sokakta taciz eden kişilere 90 ile 750 avro arasında para cezası uygulamayı öngördüklerini ve çocuklara tecavüz olaylarında ise cezanın 20 yıl hapisten 30 yıla çıkarılmasını planladıklarını dile getirmişti.
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