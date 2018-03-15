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Paris'te Türkiye'ye yatırım fırsatları değerlendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 18:55 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa: - "Türkiye’de Fransa’nın imajı, Fransa’da Türkiye’nin imajından çok daha iyidir” - Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Dubost: - "Yurt dışında Türkiye hakkında yanlış bilgiler paylaşılıyor" - Fransız Kalkınma Ajansı Sorumlusu Le Tarnec: - “Türkiye iki noktada güçlü, birincisi kamu finansın kontrolü, ikincisi banka sektörünün güçlü olmasıdır”

PARİS (AA) - Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, "Türkiye’de Fransa’nın imajı, Fransa’da Türkiye’nin imajından çok daha iyidir.” dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) ve uluslararası hukuk alanında çalışan GIDE hukuk bürosu tarafından "Türkiye: Jeopolitik türbülanslara rağmen yatırım fırsatları nasıl değerlendirilir?" konulu konferans düzenlendi. Konferansa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkın Musa, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Stephan Dubost, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı Fransız şirketlerin temsilcileri ve çok sayıda yabancı iş adamı katıldı.

Konferansın açılışında, TYDTA Başkanı Arda Ermut, Türkiye'ye yatırım yapmanın önemi hakkında konuştu.

Büyükelçi Musa da Türkiye ekonomisinin son durumuna ilişkin bazı verileri paylaştı.

Türkiye'de ihracatın yüzde 47,1’inin Avrupa ülkelerine, ithalatın yüzde 36,4’ünün de Avrupa ülkelerinden yapıldığını aktaran Musa, Türkiye'nin ihracatında ilk sıradaki Avrupa ülkesinin Almanya olduğunu, Fransa’nın ise 7’inci sıraya sahip bulunduğunu bildirdi.

Musa, Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 500 yüzyıla dayandığını ve iki ülke arasında birçok alanda ilişkilerin devam ettiğini kaydetti.

Fransa’da yaşayan Türk vatandaşların da bu ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğunu belirten Musa, Türkiye'de bin 400 Fransız iş adamının olduğunu, Türk ve Fransız şirketleri arasında bir fark görülmediğini söyledi.

Musa, Türkiye’de Fransız şirketlere birçok kolaylık sağlandığını ifade ederek, ülkede yabancı şirketlerin ödemesi gereken vergi oranının yüzde 30’tan yüzde 20’ye indirildiğini anlattı.

Fransa’da Türkiye’nin imajına değinen Musa, “Türkiye’de Fransa’nın imajı, Fransa’da Türkiye’nin imajından çok daha iyidir.” ifadelerini kullandı.

Musa, Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra zor bir süreçten geçtiğini belirterek, davetlileri empati kurmaya ve darbe girişimi anlamaya davet etti.

Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 7 oranında büyüme gösterdiğini hatırlatan Musa, ülke ekonomisinin yılda yüzde 5 oranından fazla büyümesi için birçok projelere imza atıldığını söyledi.

- "Yurt dışında Türkiye hakkında yanlış bilgileri paylaşılıyor"

Dubost ise son yıllarda Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Türkiye’de yatırımı yapan Fransız şirketlerin çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğini söyleyen Dubost, Fransız şirketlerin Türkiye'deki ticari hacmin 7 milyar avroya ulaştığını bildirdi.

Dubost, yurt dışında Türkiye'nin imajı ile gerçekler arasında farklar olduğunu kaydederek, "Yurt dışında Türkiye hakkında yanlış bilgiler paylaşılıyor." dedi.

Fransız Kalkınma Ajansı Sorumlusu Nicolas Le Tarnec de “Türkiye iki noktada güçlü, birincisi kamu finansın kontrolü, ikincisi banka sektörünün güçlü olmasıdır.” diye konuştu.

Enerji alanında çalışan Rubis Terminal Genel Müdürü François Terrasin, 6 yıl önce Türkiye’ye yatırım yaptıklarını ve
bu yatırımlardan memnun olduğunu söyledi.

Engie Genel Müdürü ve Türkiye Direktörü Denis Lohest de Türkiye’de ekonominin, yaşanan siyasi sorulara rağmen büyüdüğünün altını çizdi.

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Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Fransa paris Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa

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