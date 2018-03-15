Paris'te Türkiye'ye yatırım fırsatları değerlendirildi

PARİS (AA) - Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, "Türkiye’de Fransa’nın imajı, Fransa’da Türkiye’nin imajından çok daha iyidir.” dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) ve uluslararası hukuk alanında çalışan GIDE hukuk bürosu tarafından "Türkiye: Jeopolitik türbülanslara rağmen yatırım fırsatları nasıl değerlendirilir?" konulu konferans düzenlendi. Konferansa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkın Musa, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Stephan Dubost, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı Fransız şirketlerin temsilcileri ve çok sayıda yabancı iş adamı katıldı.

Konferansın açılışında, TYDTA Başkanı Arda Ermut, Türkiye'ye yatırım yapmanın önemi hakkında konuştu.

Büyükelçi Musa da Türkiye ekonomisinin son durumuna ilişkin bazı verileri paylaştı.

Türkiye'de ihracatın yüzde 47,1’inin Avrupa ülkelerine, ithalatın yüzde 36,4’ünün de Avrupa ülkelerinden yapıldığını aktaran Musa, Türkiye'nin ihracatında ilk sıradaki Avrupa ülkesinin Almanya olduğunu, Fransa’nın ise 7’inci sıraya sahip bulunduğunu bildirdi.