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Paris'te yayalara bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 23:57 | Son Güncelleme

Başkent Paris'teki saldırıda bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Saldırgan ölü ele geçirildi

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırıda bir kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentte Opera Meydanı'na yakın bir bölgede, bir şüphelinin bıçakla yayalara saldırdığı belirtildi.

Saldırıda bir kişinin öldüğü, ikisi ağır 4 kişinin yaralandığı, bıçaklı saldırganın ölü ele geçirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, güvenlik güçlerini anında müdahale ve soğukkanlı tavırlarından dolayı kutladı.

Kamu yayıncısı France Info kanalı, saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Saldırganın kimliğiyle ilgili bilgi verilmezken, Paris Savcısının olay yerine gittiği ve basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

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bıçaklı saldırı Fransa paris

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